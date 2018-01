En ce début d'année, le groupe Superorganism propose un nouveau titre “ Everybody wants to be famous ” et annonce la sortie de son premier album le 2 mars prochain.

Harry and Orono de Superorganism © Getty / Jordi Vidal

En ces périodes de fêtes de fin d’année, Superorganism figurait en bonne positions dans la plupart des listes du meilleur de l’année 2017 en musique, tout en prétendant au titre de groupe le plus prometteur de l’année 2018.

Le collectif de musiciens installé à Londres et réuni autour de la jeune chanteuse japonaise Orono a littéralement charmé en quelques mois bon nombre d’observateurs de l’actualité musicale, à commencer par nous, à France Inter.

Superorganism a donc profité de l’annonce de la sortie de son premier album, le 2 mars prochain sur le label Domino, pour dévoiler un nouveau titre, « Everybody Wants To Be Famous », dans la continuité de ce que le groupe a sorti en 2017 : une pop légère, exigeante, inventive, synthétique, excitante, légèrement bancale et totalement addictive.