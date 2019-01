Chanteur, compositeur, producteur et guitariste, originaire de Camden, Chelou a 26 ans. Il nous séduit depuis déjà 3 ans par sa délicatesse et sa mélancolie. Son univers musical se situe entre folk onirique, électro minimale et pop brumeuse.

Chelou s’est fait connaitre en 2015 avec un premier EP « The Quiet » passé un peu inaperçu à sa sortie, mais que les amateurs et autres mélomanes ont pu (re)découvrir en 2016, lorsque Chelou publie le titre « Halfway To Nowhere », un petit bijou d’électro-folk introspectif et planant, qui est à ce jour le plus gros succès de Chelou, avec plus de 30 millions d’écoutes en streaming et plus de 5 millions de vues sur Youtube !!!

« Halfway To Nowhere » qu’on pourrait traduire par “au milieu de nulle part” ...Titre plutôt judicieux quand on sait que Chelou a écrit cette chanson alors qu’il était perdu en Colombie avec sa guitare, en panne d’inspiration, et qu’il l’a enregistrée un peu à l’arrache sur un dictaphone. Un titre qu’il va finaliser une fois rentré en Angleterre, avec le soutien de la productrice Maya Jane Coles, qui y apporte sa petite touche électro. Et la cerise sur le gâteau, c’est le clip qui accompagne et illustre parfaitement la chanson de Chelou. Un film d’animation signé Polly Nor et Andy Baker.

Chelou fera d’ailleurs de ce mode d’illustration sa marque de fabrique, puisque chacun de ses clips sont autant de petites merveilles animées, qui collent parfaitement à l’univers planant, onirique et mélancolique que Chelou développe à travers sa musique

En 2017 parait « Damned Eye See » chanson là encore accompagné d’un clip en dessin animé, car c'est le support visuel qui exprime le mieux toute la naïveté, l’étrangeté, le coté rêve planant, parfois limite bad trip, que Chelou transmet dans sa musique.

Le clip de « Damned Eye See » est cette fois réalisé par Jesse Collett qui mélange plusieurs techniques, avec un mix entre animation 2D et prise de vue réelle, où il a filmé de petits décors et éléments, principalement en carton, éclairés grâce à des lumières UV.

Petit à petit, à travers sa musique et tout le visuel qui l’entoure, Chelou se constitue à travers le monde une solide base de fans énamourés, alors quel bonheur, quand en fin d’année dernière tombait la nouvelle : Chelou est en studio où il termine son premier album. Enfin !

L’album sortira en mars et il est bien sûr précédé d’un single « Out Of Sight ». Produit par Cam Blackwood et illustré par les californiens Robin Eisenberg et Kris Baldwin, ce nouveau titre de Chelou, toujours aussi trippant, nous invite à un délicieux voyage intersidéral en dream-folk.

Si vous aimez : Beck, Alt J, Archive, ou même Pink Floyd, Chelou pourrait bien vous plaire aussi …

« Out Of Sight » le premier album de Chelou sortira au mois de mars.