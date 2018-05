Ce nouvel album des Arctic Monkeys arrive cinq ans après « AM » et sans qu’aucune fuite ne l’ait précédé, ce qui de nos jours relève de l’exploit !

Les Artic Monkeys dans le Tonight Show with Jimmy Fallon sur NBC - 10 mai 2018 © Getty / NBC

Un bonheur n’arrivant jamais seul, la bande d’Alex Turner sera à Paris pour deux concerts au Zénith (les 29 et 30 mai 2018)

Arctic Monkeys sera en exclusivité et en live sur France Inter le 30 mai à 21h00 dans l’émission de Mishka Assayas « Very Good Trip » !

Autant dire que le groupe de Sheffield était attendu au tournant…mais Alex Turner et ses acolytes négocient fort bien le virage de la trentaine et du succès mondial (et énorme) que suscita leur précédent album.

Alex Turner a maintenant 32 ans, il vit à Los Angeles depuis quelques années, et s’il lui a fallu du temps pour se remettre à l’ouvrage, le résultat est aussi surprenant qu’élégant. Oubliés les riffs de guitare, cinglants et rageurs, (l’une des marques de fabrique du groupe) C’est au piano qu’Alex Turner a composé ce nouvel album des Arctic Monkeys, qu’il avait tout d’abord envisagé comme un album solo.

Avec cet album plus pop que rock, Alex Turner se fait tour à tour : dandy désabusé, crooner ironique, mais toujours d’une classe folle. Les arrangements sont d’une richesse inouïe, les harmonies vocales lumineuses, la production ambitieuse et parfaitement aboutie.

« Tranquility Base Hotel + Casino » est un album plus calme, plus groovy, plus sophistiqué que son furieux prédécesseur. Mais on y retrouve pourtant bien l’empreinte indélébile des Arctic Monkeys, celle d’Alex Turner.