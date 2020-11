Après avoir repris ces dernières semaines des chansons d’Hank William puis de Cat Stevens, Bill Callahan et Bonnie « Prince » Billie viennent d’adapter un des titres du premier album de Billie Eilish, « Wish You Were Gay ».

Bill Callahan, chanteur et compositeur, en concert à l'Admiralspalast le 8 octobre 2019 à Berlin, Allemagne. © Getty / Frank Hoensch / Redferns

La production de cette reprise, signée Sean O’Hagan est à la fois surprenante, aventureuse et totalement réussie.

Chanteur, musicien, Bill Callahan est une figure de la scène folk / indépendante américaine. Bonnie « Prince » Billie, de son vrai nom Will Oldham, est lui aussi un personnage incontournable du rock alternatif et de la musique indépendante aux Etats-Unis.

Ensemble, ces deux artistes pratiquent l’exercice délicat de la reprise depuis quelques semaines. Après avoir adapté à leur façon des chansons d’Hank Williams, un des plus grands chanteurs de la musique Country américaine, puis du groupe The Other Years, ils ont sorti une très belle version de « Blackness Of The Night », une des premières « protest song » de Cat Stevens, sortie à l’origine en 1967 sur son deuxième album.

Cette adaptation de la chanson de Cat Stevens ressemble à ce qu’on aurait pu imaginer de la part du duo composé par Bonnie « Prince » Billy et Bill Callahan. Le morceau correspond bien à l’univers artistique de ce dernier. Après un album sorti en 2019, Bill Callahan a publié son septième album en septembre dernier, « Gold Record », un disque largement salué par la critique, un disque aux accents folk, americana, une sorte de retour aux racines musicales des Etats-Unis.

En s’attaquant récemment à « Wish you Were Gay », un des titres marquants du premier album de Billie Eilish, nouvelle star de la pop internationale, une artiste à la fois populaire, atypique, et ultra-créative, Callahan et Oldham ont clairement changé de registre.

On aurait pu s’attendre de leur part à une interprétation acoustique, folk, sombre et ténébreuse, mais c’est loin d’être le cas. Pour produire cette adaptation, le duo a travaillé avec Sean O’Hagan du groupe anglais The High Llamas et ils ont élaboré ensemble une version étonnante : une rencontre entre guitare acoustique et voix légèrement auto-tunées servies sur fonds sonore synthétique. Le résultat est un réjouissant mélange entre folk bizarroïde, ensoleillée et disco / funk hybride.