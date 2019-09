La compilation « This Is Mainstream !» rassemble 13 titres entre jazz, soul et rythm & blues, extraits du catalogue de Mainstream Records, label culte fondé à New York par le producteur Bob Shad.

La chanteuse de jazz Sarah Vaughan le 13 novembre 1973 au festival Newport à Paris. © Getty / Michel ARTAULT/Gamma-Rapho

Nous avions parlé il y a quelques mois de Mainstream Records, à l’occasion de la réédition de l’album de la chanteuse Alice Clark. Le disque dont nous parlons ce matin, « This Is Mainstream ! », revient sur ce que le label à sorti de meilleur au début des années soixante-dix en matière de jazz, de soul et de rythm & blues.

Le point commun des treize titres rassemblés sur cette compilation, c’est qu’ils ont tous quelque chose de terriblement funky, une énergie incroyable. Les arrangements, les cuivres, les rythmiques, les lignes de basse, tous les ingrédients du groove typique des 70’s sont rassemblés sur ce disque.

Les morceaux réunis sur « This Is Mainstream ! » ont été produits et enregistrés par le label entre 1970 et 1975, et la grande majorité d’entre eux, est issue d’une série mythique d’albums et de singles, la série 300.

Parmi les artistes qui ont enregistrés pour Mainstream à cette époque, et que l’on retrouve sur ce disque, il y a quelques célèbres voix du jazz comme Sarah Vaughan ou Maxine Weldon, et des musiciens bien connus des amateurs de jazz ( Dave Hubbard, Buddy Terry). Le tracklisting est constitué de titres originaux mais aussi de reprises de classiques de la musique soul, « Papa Was A Rolling Stone » par Jay Berliner, ou « Kissing My Love » par le groupe Afrique.

Mais tout l’intérêt de cette compilation et du travail de l’équipe de Wewantsounds qui en est à l’origine, c’est aussi de nous faire découvrir des titres d’artistes beaucoup moins exposés, à l’image de la chanteuse Saundra Phillips, dont le titre « Miss Fatback » ouvre la compilation. Ce morceau est une des premières productions de Greg Carmichael qui date de 1975, producteur devenu par la suite une figure de la scène disco.