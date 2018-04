«The Searcher » c'est un nouveau disque mais surtout un documentaire, sans doute le plus sérieux jamais fait à ce jour sur Elvis «The Pelvis».

Un nouveau disque pour Elvis Presley © Getty / Thatree Thitivongvaroon

La dimension populaire d'Elvis Presley se compte avec un milliard de fans tout autour du monde. Même si le chiffre est faux ou invérifiable. Il donne la tendance, aucun pays au monde n’a échappé à Presley.

Cette stature internationale, fait que tout et n’importe quoi a souvent été dit ou colporté sur le gars de Memphis. Un documentaire et un triple CD « The Searcher » devrait mettre tout le monde d’accord.

« The Searcher » montre la singularité de l’artiste (chanteur, compositeur mais aussi producteur), ainsi qu’un point de vue plus profond sur sa vie intime.

Thom Zimny le réalisateur de ce documentaire est connu pour avoir produit ce même travail sur Bruce Springsteen. Pour Presley il a eu la chance de pouvoir sortir des archives tenues par les héritiers, de nombreuses images inédites où l’on voit Presley dans son quotidien, en famille ou au travail. L’histoire de la musique populaire doit beaucoup à Elvis Presley, et « The Searcher » en est l'écho.