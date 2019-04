« When I Wake Up » son 3ème album est sorti le 22 mars dernier, et on y retrouve des invités de choix tels que Jorja Smith ou encore Chronixx.

Maverick Sabre, auteur-compositeur-interprète. Album "When I Wake Up" © Kez Coo

De son vrai nom Michael Stafford, Maverick Sabre est un chanteur et compositeur d’origine irlandaise, né à Londres où il vit aujourd’hui.

Il a 28 ans, et s’il jouit déjà d’une certaine notoriété outre-manche, il est encore relativement inconnu dans nos contrées.

Sa carrière débute vraiment en 2011, lorsque sort « Let Me Go » son premier single, plébiscité par la BBC, très vite suivi en 2012 d’un premier album « Lonely Are The Brave » qui se classera dans les sommets des charts anglais (n°2).

Ce qui caractérise Mav (c’est comme ça qu’on le surnomme) c’est sa voix, profonde et vibrante, très particulière, une voix qu’il met au service d’une musique soul souvent teintée de folk, parfois de hip-hop ou même de reggae.

En 2014 sort son 2ème album « Innerstanding » et c’est à peu près à cette époque que Maverick rencontre Jorja Smith avec laquelle il va nouer une belle amitié musicale qui va conduire les deux artistes à collaborer régulièrement, à commencer en 2016 sur le titre « Carry Me Home » qui figure sur le EP « Project 11 » de Jorja Smith.

Jorja Smith et Maverick Sabre sont également tous les deux invités sur le morceau « Follow The Leader » de George The Poet sorti début 2018. Cette même année, on a également pu découvrir Mav en live, sur toute la tournée européenne de Jorja Smith, qui l’a invité à s’y produire en première partie.

Fin 2018, Maverick Sabre publie « Drifting » un nouveau titre accompagné d’un clip magnifique, digne d’un court métrage cinématographique.

Et en décembre, paraît « Her Grace » un nouveau single fort en émotion, qu’il interprète en duo avec Chroniix.

Ces deux titres sont à retrouver sur le troisième album de Maverick Sabre paru le 22 mars dernier. Il a pour titre « When I Wake Up » et propose 13 titres à travers lesquels Maverick Sabre en conteur avisé, sensible et émouvant, explore de nombreux thèmes tels que, la foi, l’espoir ou la souffrance.

« Slow Down » son dernier single, le met une nouvelle fois en scène avec sa vieille copine Jorja Smith, mais nous ne nous en plaindrons pas, c’est très réussi !

Maverick Sabre est en concert à la Boule Noire à Paris le jeudi 18 avril 2019.