"Immensita" est le nouveau projet de l’italien Andrea Laszlo De Simone, un EP court, dense et très recommandable qui sortira le 6 mars prochain.

Andrea Laszlo De Simone musicien chanteur en concert au Serraglio de Milan (Italie), le 30 novembre 2019. © Getty / Elena Di Vincenzo / Archivio Elena Di Vincenzo / Mondadori Portfolio

Andrea Laszlo De Simone est un musicien-chanteur italien, d’une petite trentaine d’années, qui a grandi et vit à Turin. C’est avec son grand frère qu’il a appris à jouer de la musique, en commençant par la batterie.

Pour son précédent album, « Uomo Donna » sorti en Italie en 2017 sur le label 42 Records, il raconte que c’est l’arrivée dans sa vie de son fils Martino qui a été son inspiration principale.

La compagne d’Andrea Laszlo De Simone était enceinte pendant la préparation de son nouveau EP, et c’est l’attente de leur petite fille qui a cette fois-ci eu un rôle moteur dans l’écriture et la composition de ces quatre nouvelles chansons.

Andrea Laszlo De Simone semble aussi devoir beaucoup à ses parents, un père photographe et une mère enseignante, qu’il considère comme responsables de tout son héritage culturel, en particulier son goût pour la musique classique et le jazz. Pour le reste, Andrea a un profil plutôt atypique pour un musicien.

Il dit ne posséder aucun disque et être un pur autodidacte qui a beaucoup de mal à faire comprendre ses idées et ses envies aux autres. C’est sans doute pour cette raison qu’il enregistre sa musique seul, et joue presque de tous les instruments : batterie, claviers, guitare et chant.

Pour les arrangements, remarquables, des titres qui composent ce nouveau EP, Andrea Laszlo De Simone a fait appel à des musiciens talentueux. Il a notamment enregistré les cordes au Conservatoire de Paris, sous la direction de Frédéric Soulard.

"Immensita" est un projet court, de quatre titres seulement, mais très dense, riche, et qui semble un peu hors du temps. Andrea Laszlo De Simone nous ramène au meilleur de la variété et la pop italienne, de la fin des années soixante et des années soixante-dix.