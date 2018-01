Elle affole tous les radars depuis plusieurs mois, 2018 pourrait bien être son année, et Jorja Smith (puisqu'il s'agit d'elle) la commence avec "Let Me Down" une ballade mélancolique à souhait, inspirée par l'univers des James Bond.

Jorja Smith © Getty / Robin Little / Contributeur

Jorja Smith a 20 ans, elle est originaire de Walsall, une petite ville à l'ouest de Londres, et depuis près d'un an, elle est considérée comme l'une des artistes les plus prometteuses de la nouvelle scène soul britannique.

Digne héritière de Amy Winehouse ou d'Adèle, dotée d'une voix envoûtante, aussi douce que puissante, forte d'une personnalité des plus charismatiques, la jeune femme en quelques singles a fait chavirer la presse anglo-saxonne qui ne tarit plus d'éloges à son sujet.

Auteur-compositeur et interprète, Jorja Smith exprime dans sa musique ses sentiments, mais aussi son point de vue sur la vie et le monde. Souvent le reflet de ses expériences personnelles, les chansons de Jorja Smith sont empreintes de sensibilité mais aussi d'une grande force, comme avec le titre " Beautiful Little Fools " sorti le 8 mars 2017 (à l'occasion de la journée mondiale de la femme) une chanson qui pour Jorja Smith porte un vrai message féministe.

Si Jorja Smith aime à donner du sens à ses chansons, elle porte également une attention toute particulière à la musique et la production. Son univers est clairement ancré dans la soul, avec des teintes de jazz, de blues et de rap. Elle a déjà tapé dans l’œil d'artistes de renom tels que : Bruno Mars, Miguel mais surtout Drake, qui est tombé sous son charme et l'a conviée sur deux titres de son dernier album...

Ce qui évidemment n'a fait qu’accroître l'intérêt que suscitait déjà la jeune anglaise !

Et avec " On my mind " produit par Preditah, Jorja Smith signait l'un des tubes de l'été 2017,

Aujourd'hui tout le monde attend la suite avec impatience, et la suite ce sera " JS1 " le 1er album de Jorja Smith qu'elle est en train de peaufiner et qui devrait sortir courant 2018. Un album précédé d'un tout nouveau single " Let me Down " qu'elle interprète en duo avec Stormzy.

Jorja Smith confie volontiers son rêve de voir un jour un de ses titres illustrer un James Bond, et en écrivant cette chanson, il est clair que Jorja Smith devait rêver très très fort....