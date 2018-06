Loin des clichés habituels de la country américaine, Neko Case propose une variante moderne de la folk nashvillienne avec son 9ème album « Hell-On ».

Neko Case © AFP / Katie Stratton

Née à Tacoma, dans l’État de Washington, Neko Case vit à Vancouver, au Canada, jusqu’à l’âge de 15 ans. Durant son adolescence, elle accompagne divers groupes punk locaux puis des groupes de country, un genre musical qui aura finalement sa préférence, au point d’enregistrer trois ans plus tard un premier album « The Virginian » qui mêle à la fois des chansons originales et des reprises de Loretta Lynn et …de Queen !

Après avoir obtenu sa licence en Beaux-Arts, Neko Case rentre aux USA, non sans avoir au préalable posé sa voix sur l’album d’un groupe canadien de rock indépendant The New Pornographers qui rencontrera un très grand succès. A partir de là, Neko Case mènera deux carrières parallèles, l’une en solo et l’autre avec les New Pornographers.

L’album « Hell-On » (l’enfer) correspond à la fois à l’état d’esprit de Neko Case mais également au nouveau courant qu’elle a créé en faisant évoluer la country traditionnelle, baptisé ‘country noire’, en réaction à la névrose identitaire défendue par certains artistes réactionnaires. Même ses textes échappent totalement aux thèmes habituels du folk américain, puisque ses chansons s’inspirent principalement de contes ukrainiens, d’où ses parents sont originaires.

Lors de l’enregistrement de son dernier album, « Hell-On », une mésaventure a quelque peu perturbé les séances ; pendant qu’elle peaufinait son disque à Stockholm, la ferme où elle vit dans le Vermont est partie en fumée. Le hasard du calendrier a voulu qu’elle enregistre, ce même jour, un des titres de l’album, « Bad Luck », (pas de chance)…

Qu’on se rassure, le reste de l’album « Hell-On » n’est pas aussi sombre. Elle s’est adjointe de prestigieuses collaborations comme Beth Ditto (de Gossip), la canadienne KD Lang ou encore l’américain Mark Lanegan. C’est un disque à la fois exigeant et très accessible qui contient douze chansons poétiques hautement recommandables !

L'album « Hell-On » de Neko Case est sorti le 1er juin 2018 chez ANTI-.