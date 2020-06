Dans la Playlist, sur France Inter, Éric et Quentin vont parler de Jul. Et pourquoi pas ? Les gens peuvent être ouverts ? On n'est pas obligé de tout dénigrer et d’être dans le cliché.

Jul, de son vrai nom Julien Mari, est un rappeur et chanteur en concert à l'AccorHotels Arena le 13 novembre 2019 à Paris. © Getty / David Wolff - Patrick / Redferns

Quentin : tout commence en novembre 2013. Jul, le J comme on l’appelle, se fait connaître grâce à un single plutôt hardcore, Sort le Cross volé :

Moi c'est Jul, c'est violent, comme voir un quad à Carrefour / Bouge ta tête, c'est le son qui t'emmène / Ok t'as des histoires, ouais mais qui s'en mêle ? / Qui se ramène quand y'a plus de 100 mecs ? »

Éric : ah oui, il ne fait pas dans la dentelle...

Quentin : non, Jul est souvent outrancier, d'ailleurs il l'assume :

Moi c'est Jul, c'est violent comme voir un quad à un Carrefour. »

Éric : et ça a été un carton ?

Quentin : oui, le titre fait parti de son premier album Dans ma Paranoïa qui est devenu rapidement disque de platine.

Éric : le début d'une longue série. Car c'est ça qui est fascinant chez Jul, il n'arrête jamais, il travaille tout le temps, le genre de salarié dont rêve tous les patrons du Medef !

Quentin : oui, il produit en moyenne deux albums par an. Et tous sont des succès, au point même d'obtenir la récompense du meilleur album de musique urbaine aux Victoires de la musique 2017 pour l'album My World.

Éric : un succès pourtant souvent moqué et décrié.

Quentin : oui, il y a une sorte de mépris de la part de certains qui jugent que la musique de Jul est mauvaise et qui le caricaturent en crétin.

Éric : mais c'est ne pas considérer un public nombreux, très nombreux même puisque Jul a obtenu 14 disques d'or, 13 disques de platine, 8 doubles disques de platine, 3 triples disques de platine et 1 disque de diamant.

Quentin : comme on peut le constater, Jul est devenu un poids lourds de la musique et à ce titre, il mérite d'être respecté. D’ailleurs il a mis en vente ses nombreux disques en métal précieux afin de récolter des fonds pour les hôpitaux de France en lutte contre le Coronavirus, résultat : 300 000€.

Éric : bonne action, et tu sais comment il travaille ?

Quentin : Jul est connu pour être un autodidacte, qui se fait rare dans les médias, notamment à cause des a priori qui ont souvent circulé sur lui.

Éric : il paraît qu'il vit par et pour la musique.

Quentin : oui il vit toujours du côté de Marseille, ses textes racontent un quotidien, Jul fait du son avec ses potes en toute simplicité, c'est peut-être pour cela qu'il plait autant.

Éric : il est connu pour utiliser souvent l'Auto-Tune.

Quentin : oui ça c’est assez commun au rap actuel mais Jul en a fait une marque de fabrique, écoutons par exemple C'est Pas des Lol extrait de son dernier album éponyme :

Éric : c'est rythmé !

Quentin : on est entre le rap et l’électro, c'est aussi ça Jul, un style tourné vers le futur, d'ailleurs son prochain album La Machine doit sortir en juin, il a proposé à ses followers de designer la cover de l’album, la résultat est très cool.

Éric : moi mon dessin n’a pas été retenu.

Quentin : pour son prochain album, ou pour celui de Marc Lavoine. Allez on écoute le dernier single de Jul, ça s’appelle Fait d’Or, ça vient tout juste de sortir, le J sur France Inter.



"Fait d'Or" extrait de"La Machine" l'album de Jul. Label : D'or et de platine.