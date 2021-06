Dans la Playlist d’Inter, un tour gratuit dans l'univers baroque de Mykki Blanco, artiste à part, en mutation permanente et dont le nouvel EP "Broken Hearts and Beauty Sleep" sort aujourd’hui.

Mykki Blanco : Michael Quattlebaum Jr., figure à part dans le milieu hip-hop aux Etats-Unis. Apparu il y a 10 ans tout juste (en 2012) Mykki Blanco détonnait tout en perruque, robes de cuir et tatouages, mêlant provocation sexuelle et histoires de drogues.

A l’époque il se présentait ainsi :

Mykki Blanco, c’est moi, ce n’est pas un alter ego, mais un nom de scène qui me permet d’exprimer toutes les facettes de ma personnalité. Mykki Blanco à la fois homme et femme, noir, juif et homosexuel ».