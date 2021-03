"Chemtrails Over The Country Club", le 7ème album studio de Lana Del Rey sort enfin, après avoir été reporté plusieurs fois (Interscope/Polydor).

L’auteure-compositrice-interprète Lana Del Rey dans l’émission "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" le 14 décembre 2020 (capture d’écran). © Getty / Banque de photos NBC / NBCU

Depuis « Born to die » en 2012, album qui s’est vendu à plus de 11 millions d’exemplaires et a fait d’elle une star, Lana Del Rey (grande prêtresse du Hollywood sadness et drama-queen incontestée de la pop américaine) dessine et affine les contours de son personnage : glamour et sexy, sensible et triste, pas si fragile que ça et un peu pervers sur les bords, développant aussi un univers musical et fantasmagorique où se côtoient de grandes légendes américaines : Norma Jean, Norman Rockwell, Peggy Lee, James Dean, Jessica Rabbit…

C’est avec « Let me love you like a woman » sorti en octobre 2020 , que Lana Del Rey annonçait la sortie de son nouvel album, sortie qu’elle pensait alors imminente…

Il est vrai que depuis la sortie de son précédent album, le très réussi et primé « Norman Fucking Rockwell » en 2019, la diva américaine ne cessait de teaser sur ce nouvel opus, qui est donc prêt depuis déjà plusieurs mois, mais voilà, la crise sanitaire a quelque peu compromis le planning initialement prévu.

Néanmoins l’année 2020 n’a pas du tout été improductive pour l’amie Lana puisqu’en septembre dernier elle publiait « Violet Bent Backwards Over The Grass » un recueil de poésies, initialement révélées sur son compte instagram, et dont certaines ont été réunies et mises en musique sur un livre audio. Un vrai objet de curiosité.

En 2020, Lana Del Rey a également enregistré une reprise d’un grand classique de la musique américaine, le légendaire « Summertime » de George Gerschwin dans une version vraiment très glamour.

Et depuis le 11 janvier, le mystère est enfin levé : le 7ème album de Lana Del Rey s’intitule « Chemtrails Over The Country Club » et il sort ce 19 mars 2021.

Il compte 11 titres aux sonorités très folk, genre musical plutôt inhabituel pour Lana Del Rey (bien qu’elle ait déjà collaboré en 2018 avec une certaine Cat Power) titres parmi lesquels on pourra notamment retrouver « For Free » qui clôt l’album, une reprise de Joni Mitchell (encore une légende…)

On peut souligner aussi quelques featuring féminins de l’univers country folk (Weyes Blood, Zella Day ou Nikki Lane).

Ce nouvel album comme le précèdent est produit et composé par Jack Antonoff et il est précédé par la chanson titre, qu’illustre un vidéo clip spectaculaire où la belle Lana passe d’un univers vintage et coloré à un cauchemardesque film de série Z. Regardez :

« Chemtrails Over The Country Club » le nouvel album de Lana Del Rey sera disponible à partir du 19 mars (Interscope/Polydor) et c’est un album France Inter.