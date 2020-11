Bien qu’il vous faille attendre le mois de janvier pour découvrir “Tempo” le nouvel album de Dom La Nena, nous avons déjà un titre “Todo tiene su fin” à vous calez sous les oreilles.

La violoncelliste, chanteuse et compositrice, Dom La Nena en concert à Barcelone. © Getty / Xavi Torrent

Tempo est le troisième album de Dom La Nena, après Ela sorti en 2013 et Soyo en 2015, elle est également l’autre moitié du duo Birds On A Wire avec la chanteuse Rosemary Standley de Moriarty.

Ensemble elles revisitent un répertoire allant du baroque italien à Leonard Cohen, en passant par Gilberto Gil, Tom Waits.

Elles enregistrent deux disques : Birds on a Wire (2014) et Ramages (2020) et avec lesquels elles parcourent les scènes françaises et d’ailleurs depuis bientôt 10 ans.

De ce futur Tempo, Dom la Nena raconte :

Sur ce disque, pour la première fois j’ai eu envie de composer de la musique instrumentale. De la même façon que j’ai essayé d’emmener le violoncelle ailleurs je voulais aussi me lancer dans un genre musical autre que celui que je fais habituellement, de la chanson. La musique demande les sons, les mots et les rythmes uniques à chaque langue. Je ne choisis pas d’emblée la langue dans laquelle je vais écrire et chanter, c’est comme si la chanson décidait par elle-même. »

C’est donc en Français, en espagnol et en portugais que la voix de Dom la Nena donne le tempo.