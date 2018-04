"The Future And The Past" sort le 1er juin et succède au premier album éponyme "Natalie Prass" qui avait enchanté la critique et le public dans un registre pop-soul aussi délicat que sophistiqué.

Capture d'écran du clip "Bird Of Prey" de Natalie Prass

Natalie Prass est une jeune musicienne (auteure-compositrice, interprète et guitariste) américaine installée à Richmond en Virginie. Après avoir étudié dans la fameuse école « Berklee College Of Music » elle poursuit son parcours musical jusqu’à produire un premier album en 2015, sobrement intitulé de son nom « Natalie Prass ». Un album qui fleurait bon la soul, teintée de r’n’b avec quelques effluves pop. Un album produit par son ami Mathew.E. White qu’on aime beaucoup aussi, ici à France Inter…De cet album nous avions choisi de vous faire entendre dans notre playlist d’alors, le titre « Why Don’t You Believe In Me ? »

Avec ce premier album, la jeune américaine faisait montre d’un joli savoir-faire, proposant des textes mélancoliques et émotionnels, portés par une voix douce, presque fluette, quelque part entre Emilou Harris et Ricky Lee Jones… Sans oublier (merci Matthew) une orchestration musicale rutilante, digne des productions de Burt Bacharach et de la Motown réunies. Natalie Prass avait séduit le cœur des américains.

Nous voici en 2016, Nathalie Prass vient de terminer l'écriture de son nouvel album et s'apprête à entrer en studio pour l'enregister...Et puis, Donald Trump devient président des états unis…eh oui… Natalie Prass revoit alors carrément sa copie, pour finalement nous livrer ce qui sera le 1er juin prochain son second album intitulé : « The Future And The Past ».

Un album qui sous des apparences festives se révèle assez provocateur et frondeur. Ainsi, en réponse à la misogynie avérée du président Trump, Natalie Prass se dévoile résolument féministe avec le titre « Sisters » une ode exaltée à la solidarité féminine.

Sa voix est plus forte, plus engagée… oui ! mais toujours aussi élégante.

Musicalement, Natalie Prass teinte désormais son r’n’b d’une pop-jazzy très référencée FM des années 80. Son nouvel album s’annonce plus groovy, plus catchy, plus frontal, entendez par là, moins intimiste que le précédent.

En témoigne « Short Court Style » l’autre titre que Natalie Prass nous offrait il y a quelques semaines en guise d’amuse-bouche.

Ce titre produit aux petits oignons, très enjoué, est tout en rythme, entre soul et funk, parce qu’on est pas là pour déprimer non plus !

« The Future And The Past » le nouvel album de Natalie Prass sort le 1er juin chez ATO Records. Un album qu’elle a enregistré dans les studios Spacebomb de son ami (gros) Matou E. White, à Richmond, Virginie.

Natalie Prass se produit le 19 avril 2018 à la Gaieté Lyrique de Paris, dans le cadre du Arte concert Festival 2018.