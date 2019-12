Le quintette américain fêtait cette année ses 20 ans d’existence, et le faisait de la plus belle des manières, en publiant au printemps « I Am Easy to Find », un album lumineux, mélancolique et très féminin.

Composé des frères Dessner et Devendorf et de Mark Berninger, The National est l’un des groupes phares de la scène indie/rock des années 2000, et s’est taillé au fil du temps une solide réputation en livrant quelques pièces musicales de choix : « Boxer » 2007, « High Violet » 2010, « Trouble Will Find Me » 2013...

https://www.youtube.com/watch?v=A-Tod1_tZdU&list=PLCkHNz3EhJTFgC6MfdMn9U_CQRhudoEKH

Depuis ses débuts, le groupe est encensé par la critique et acclamé par un public fidèle et très exigeant. Et dans le petit monde qu’est l’indie rock/américain, chaque nouvel album de The National est un évènement, alors autant dire que nous avons été super-fiers de supporter, d’accompagner le groupe dans ses dernières aventures françaises avec l'album « I Am Easy to Find » sorti au printemps dernier.

https://www.youtube.com/watch?v=Osv71FQ0quY

The National qui se souviendra sans aucun doute très longtemps du concert qu’il offrait à France Inter et à ses auditeurs, c’était au Café de la Danse, un certain soir du 15 avril, alors que Notre Dame était en flammes… Au grand désespoir de Mark Berninger, leader et chanteur charismatique du groupe, grand amateur de culture française, et qui était très ému par cette catastrophe.

https://www.youtube.com/watch?v=5FQtSn_vak0

« Light Years », une magnifique ballade qui met bien en relief la voix grave et chaude du chanteur Mark Berninger, un titre qui reflète assez bien la tonalité générale de ce 8ème album enregistré entre New York, Berlin, Dublin et Paris. « I Am Easy To Find » était accompagné d’un court métrage réalisé par le cinéaste Mike Mills.

L’album se compose de 16 titres sophistiqués, lumineux et souvent mélancoliques et, fait nouveau, l’album laisse aussi une très large place aux voix féminines : celles de Gail Ann Dorsey, Sharon Van Etten, Lisa Hannigan, Kate Stables (This is the Kit) ou encore Mina Tindle qui vient enchanter le titre « Oblivions » dans la playlist de France Inter

https://www.youtube.com/watch?v=D69HB5gF3W8

« I Am Easy to Find » : un album magnifique, à écouter sereinement, si possible au casque, pour bien en saisir toutes les nuances et subtilités.