Le groupe QuinzeQuinze vient de faire son entrée dans la Playlist de France Inter avec le titre « Le Jeune », du même nom que leur deuxième EP, publié par le jeune et prometteur label Parisien S76.

QuinzeQuinze - EP “Le Jeune” (S76) © Laurent Segretier

Derrière QuinzeQuinze se cache un collectif de cinq musiciens, cinq artistes pluridisciplinaires qui se sont rencontrés pendant leurs études à l’Ecole Supérieure d’Art et de Design d’Amiens.

Le groupe produit depuis 2013 une musique pop moderne, protéiforme, électronique et un peu futuriste. Après un premier EP (« Nevanena ») paru en 2018, le collectif s’est associé au label S76 pour sortir son deuxième projet, le EP « Le Jeune » disponible en digital et qui sortira physiquement le 12 mars prochain.

La musique de QuinzeQuinze nous emmène ailleurs et se nourrit manifestement d’influences assez diverses. La première et la plus évidente de ces influences est la Polynésie, son héritage culturel et musical. Deux des membres du groupe sont Tahitiens et on entend dans la musique de QuinzeQuinze des éléments qui rappellent les chants polyphoniques polynésiens, des percussions traditionnelles ou encore des traces de l’Orero (l’art oratoire ancestral de la Polynésie). Il se dégage des titres du groupe une espèce de transe, hypnotique et onirique.

On retrouve dans cet EP une énergie et des éléments rythmiques propres à la musique Caraïbéenne contemporaine, le Dancehall et le Reggae digital.

Enfin, le groupe a sans doute été marqué par les musiques électroniques britanniques, les textures, techniques de production et l’audace de la Bass Music anglaise. Par moments, leurs morceaux de QuinzeQuinze renvoient aux expérimentations brillantes et aventureuses du producteur / musiciens / chanteur Jai Paul.

En attendant la sortie d’un prochain EP et on l’espère d’un album d’ici quelques mois, le groupe va sortir différents remixes via le label S76. Le premier d’entre eux est une relecture de « Bolero » conçue par une des légendes de la House parisienne, DJ Deep.