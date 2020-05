A défaut de prendre l’avion et de voyager, attachez vos ceintures en écoutant le nouveau titre du groupe Khruangbin (prononcer “Kroongbin"). En Thaïlandais cela veut dire "objet volant" ou "avion", et c’est sans doute par goût du transport et de l’aérien que ce trio Texan a choisi ce nom.

Khruangbin sur la scène du Montreux Jazz Lab lors du 53e Montreux Jazz Festival le 2 juillet 2019. © Maxppp / LAURENT GILLIERON / EPA

Khruangbin a sorti deux albums depuis 2015 et ont fait beaucoup parler d'eux, pas seulement à cause de leur nom impossible à prononcer. Un nouvel album est en vue, il s'appellera Mordechai, la sortie est prévue pour le 26 juin prochain, et ce titre Time (You And I) vient de paraître.

Avant de vous faire écouter ce nouveau titre, petit retour en arrière :

Khruangbin c’est avant tout une atmosphère, un climat. Autour de la bassiste et chanteuse Laura Lee, le guitariste Mark Speer et Donald “DJ” Johnson à la batterie (il se met aussi au piano à l'occasion).

Fans des Shadows comme de James Brown, ce sont surtout de très bons musiciens, (il y a un plaisir à jouer évident chez eux.

Je vous encourage à regarder le petit concert Tiny Desk qu'il avaient donné sur NPR (radio publique américaine).

C’est un groupe dont beaucoup de musiciens m'ont parlé (la rappeuse anglaise Kate Tempest ou encore Malik Djoudi font partie de leurs fans)

Si Khruangbin est un groupe de virtuoses, il est surtout rêveur et voyageur. Bien sûr ils s'inspirent beaucoup de la musique soul-funk des années 60-70 mais ce n’est pas tellement celle des Etats-Unis qu’ils écoutent mais plutôt des enregistrements venus d'Asie du Sud Est ou encore d'Iran, le tout, sous influence psychédélique mais aussi très Dub, comme en témoigne cette collaboration avec Scientist, fameux producteur et remixeur Jamaïcain :

Khruangbin version Dub, à la manière de groupes comme Altin Gün, Khruangbin jouent un répertoire funky, virtuose et rêveur, capable créer toute une atmosphère de cocon en quelques secondes.

La plupart du temps leur musique est entièrement instrumentale mais le chant s’introduit de plus en plus chez eux : ils avaient sorti récemment un EP (poignée de titre) avec le jeune soulman Leon Bridges, Texan lui aussi, ça donnait Texas Sun :

Alors après ce soleil texan, je vous fais écouter le nouveau titre de Khruangbin : « Time (You And I) » chanté par la bassiste Laura Lee, un titre quasi DISCO, qui parle du rapport au temps et à l’amour.

Je vous recommande le clip, assez savoureux, tourné dans les rues de Londres, on voit un couple irrésistible de sourire qui fait des châteaux de sable un peu partout dans la ville, le tout en dansant…

On pourrait vivre pour toujours, juste toi et moi »

Sortie du nouvel album de Khruangbin "Mordechai" prévue pour le 26 juin prochain. Label : Dead Oceans