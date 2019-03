Un peu plus de deux ans après la sortie de son précédent projet, Roméo Elvis s’apprête à sortir au début du mois d’avril son nouvel album, “Chocolat” (chez Barclay), sur lequel sont déjà annoncés des invités tels que que -M- et Damon Albarn !

Roméo Elvis, en concert à l'Olympia le 08 novembre 2018 (Paris) © Getty / David Wolff - Patrick/Redferns

Roméo Elvis est un artiste, rappeur, musicien, qui fait partie intégrante de la nouvelle scène musicale belge avec L’Or Du Commun, groupe aux côtés duquel il a fait ses premiers pas en tant que rappeur, le désormais incontournable Damso, le duo Caballero & Jeanjass et Angèle évidemment, sa petite sœur.

On a découvert Roméo Elvis avec ses deux premiers projets, « Morale » puis « Morale 2 », qu’il a produit et réalisé avec le talentueux beatmaker bruxellois Le Motel. Le premier de ses titres que nous avons joué dans la playlist de France Inter, « Drôle de question » était extrait de « La Morale 2 ».

Le style de Roméo Elvis est reconnaissable entre mille : nonchalant, décontracté dans son rap, son flow, son attitude, il est drôle, décalé et parfois absurde dans ses textes. Sa voix est singulière, marquante et très identifiable. Profonde, avec son timbre grave, elle rappelle parfois celle d’un chanteur venu des Pays-Bas, Dick Annegarn.

Depuis la sortie de « Morale 2 », Roméo Elvis s’est beaucoup exposé à travers différentes collaborations, dont « 1000 degrés » sur le dernier album de Lomepal, et évidemment « Tout oublier », un des tubes extrait du premier album de sa sœur Angèle.

Le nouvel album de Roméo Elvis, « Chocolat », dont la sortie prévue le 12 avril, est forcément très attendu. Connaissant la créativité de cet artiste, sa capacité à s’imposer dans différents styles, sons sens des mélodies, on sait qu’on peut espérer quelque chose de différent de ce qu’il a pu produire précédemment. D’autant plus qu’il a déjà annoncé la présence sur ce disque de quelques invités, dont -M- et Damon Albarn (Blur, Gorillaz).

Et en attendant, on doit se contenter du premier et très convaincant extrait de ce nouvel album, « Malade ».