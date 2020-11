Devenu viral sur le réseau Tik Tok où il cumule des millions de streams, « Deep End » est sans aucun doute l’un des tubes de cet automne, et il est signé Fousheé.

La chanteuse Fousheé dans son clip "Deep End". © Capture d'écran/YouTube/Site officiel de Fousheé

Avant de vous raconter l’histoire incroyable de cette chanson, laissez-moi vous présenter brièvement cette jeune artiste américaine.

Fousheé est une chanteuse de soul. New Yorkaise basée à Harlem, elle baigne dans la musique depuis l’enfance grâce à sa maman, qui était batteuse dans un groupe jamaïcain 100%féminin des années 80.

Suite à un drame de la vie, Fousheé est contrainte d’abandonner l’université où elle étudiait notamment la musique, pour travailler et venir en aide à sa mère. En 2018, elle est candidate dans la 15ème saison de l’émission The Voice (version américaine) où elle fait un joli parcours dans l’équipe d’Adam Levine (Maroon 5).

Cette participation va lui permettre de renouer avec sa première passion et de se recentrer sur la musique. Suite à cette expérience, Fousheé publie en indépendante, 2 EP et quelques singles…

« Stay Home » sorti en 2019, résonne aujourd’hui bizarrement prémonitoire !

Ce titre et les quelques autres qu’a produit Fousheé, reflètent bien le son qui est le sien : une musique ancrée dans la soul, mais aussi teintée de blues, de hip hop et de reggae.

Une musique à la fois vintage et résolument moderne. Mais ce qu’on retient surtout c’est cette voix au grain incroyable. Une voix chaude et vibrante. Frisson garanti.

« Single af » c’est le tout dernier single signé Fousheée, il vient tout juste de sortir, et il démontre bien toute l’étendue vocale de la jeune femme.

Mais ce n’est pas ce titre qui a révélé Fousheé. Car si cette année se termine aussi bien que possible pour elle, avec un contrat signé chez une major, et un album en préparation, 2020 n’a pourtant pas été de tout repos…

Tout commence il y a quelques mois, lorsque Fousheé propose sur Splice (une plateforme favorisant la collaboration musicale), un sample de « Deep End », un de ses morceaux, qui n’est alors encore qu’une ébauche.

Un producteur new yorkais s’en empare, le retravaille et le propose à Sleepy Hallow, l’un de ses collaborateurs. Dès la première écoute, le rappeur de Brooklyn flashe littéralement dessus.

« Deep End Freestyle » est né.

Le souci, c’est que le rappeur oublie de créditer Fousheé sur _s_on freestyle, qui devient instantanément viral sur Tik-Tok, avant de cumuler plus de 28 millions de vues sur Youtube.

Fousheé finit par être alertée du phénomène et décide de se réapproprier son œuvre, en lançant un appel sur Tik Tok, et en finalisant la chanson, qui redevient virale, mais cette fois par ses soins et dans sa version finale. Sleepy Hallow, de son côté, rectifie son omission.

Et ce qui est drôle, c’est que selon Fousheé, « Deep End » raconte ceci :

C’est une histoire de succès pour une femme noire. C'est à propos d'un combat afin d'obtenir son dû, car les choses ne sont pas toujours servies sur un plateau d'argent.

Le premier album de Fousheé devrait sortir courant 2021