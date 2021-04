Quelques semaines avant la sortie de son premier album, Mustafa vient de révéler une nouvelle chanson intitulée "Ali", une très belle ballade qui s’adresse à un ami disparu, dans le registre Folk moderne teintée de Soul qui lui va si bien.

Le poète, chanteur, auteur-compositeur et cinéaste Mustafa sort son premier album "When Somke Rises" – Disponible le 28 mai chez Regent Park Songs. © Yasin Osman

Mustafa est un artiste canadien, auteur, compositeur, interprète âgé de 24 ans. Nous avons déjà joué deux de ses chansons dans la Playlist de France Inter, « Stay Alive » et « Air Forces » qui figureront sur son premier album, « When Some Rises » dont la sortie est prévue le 28 mai prochain chez Regent Park Songs / XL Recordings .

Canadien d’origine soudanaise par ses deux parents, Mustafa a grandi dans le quartier populaire de Regent Park à Toronto. Il a découvert très jeune la lecture, l’écriture et la poésie, qui vont devenir rapidement des choses essentielles pour lui. Dès le début de son adolescence, il se produit sur les scènes « Spoken Word » de Toronto sous le nom de Mustafa The Poet. Ces prestations l’ont amené à être lauréat lors des Jeux Pan-Américains de Poésie.

Côté musique, c’est la Folk qui a marqué Mustafa. Les chansons de Bob Dylan et Joni Mitchell d’abord, puis la découverte via une vidéo de Richie Havens lors de son concert à Woodstock. Mustafa se retrouve totalement dans la musique et la poésie de cet immense artiste afro-américain.

Avec son premier album, Mustafa nous présente son interprétation et sa vision de la musique Folk. Ses chansons racontent avec beaucoup de justesse et de finesse son environnement, sa vie, son quartier, ses amis, ses proches. Il y a un bel équilibre entre la voix de Mustafa, ses mélodies et la production du disque, sobre, élégante, avec quelques touches de modernité, juste ce qu’il faut. Quelques invités ont participé à l’album, dont les britanniques James Blake, Jamie XX et Sampha. Un casting de rêve.

La chanson que nous venons d’entrer dans notre Playlist et qui annonce l’album s’adresse à un ami de Mustafa, auquel il a régulièrement conseillé de quitter leur quartier, ses violences, ses dangers, et dont il a finalement été victime.

Mustafa – "When Somke Rises" – Disponible le 28 mai chez Regent Park Songs