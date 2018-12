Sorti au mois de septembre, “Radiate” le second album de Jeanne Added se révèle bien moins sombre que le précèdent, mais tout aussi impressionnant.

Jeanne Added, en concert aux Francofolies de La Rochelle (14 juillet 2018) © AFP / Xavier Leoty

Ce qu’on remarque à la première écoute de Jeanne Added, c’est sa voix : pure, cristalline, douce et forte, toujours sur le fil. Bref, une voix complètement fascinante.

C’est en 2015 que nous découvrions Jeanne Added avec son premier album Be Sensational. Un album sombre où grondait une colère froide. Un album viscéral, pour lequel elle était épaulée à la production par Dan Levy du groupe The Dø.

Cette musicienne aguerrie est issue du conservatoire de Paris (violoncelle et chant classique), est passée par la Royal Academy of Music de Londres, et a vécu des expériences dans le jazz et le lyrique.

A 34 ans, elle décide de tenter une nouvelle aventure : celle du premier album, son album. Le résultat est impressionnant : Be Sensational est un album de rock rageur et tendu, teinté de new wave, qui livre une collection de chansons brutes, intenses et saisissantes. Succès immédiat !

Alors forcément, impatients nous étions de connaitre la suite des aventures musicales de Jeanne Added. Et comblés nous fûmes…

Radiate est la suite parfaite de Be Sensational car bien que tout aussi intense, cet album se révèle beaucoup plus lumineux, sensuel et apaisé que son prédécesseur.

Pour cet album, Jeanne Added a travaillé avec le duo Maestro qu’elle connait depuis le Conservatoire, et avec lequel elle a pu développer une texture musicale beaucoup plus électro, mais toujours nuancée de new vave.

Un environnement qui sublime encore la voix magnétique de Jeanne Added, une voix qui continue de nous hanter longtemps après l’avoir écoutée.

Radiate le second album de Jeanne Added est sorti (sur la label Naïve) et c’est l’un des grands albums de cette année qui s’achève.

Jeanne Added c’est aussi beaucoup d’émotions à vivre en live. Elle poursuit sa tournée en 2019 avec notamment un Zénith à Paris le 03 avril 2019. Toutes ses autres dates de concert sont ici !