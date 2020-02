"2020 : nous voilà !..." C’est en ces termes, que la formation new-yorkaise emmenée par Julian Casablancas a confirmé l’imminence de son retour avec un nouvel album « The New Abnormal » qui sortira le 10 avril (Sony/RCA).

The Strokes sur scène à Berlin en février 2020. Leur 6ème album studio, "The New Abnormal" sera dans les bacs le 10 avril prochain. © AFP / Christophe Gateau / DPA / dpa Picture-Alliance

Il faut dire qu’ils se sont sacrément fait désirer les garçons… Leur dernier album « Comedown Machine » date tout de même de 2013 ! Il y a bien eu un petit EP entre temps « Future Present Past » (2016), mais rien de plus consistant… et sept ans c’est long… Des rumeurs de séparation circulaient depuis quelques années, chaque membre des Strokes s’étant lancé dans des projets parallèles, en groupe ou en solo. La mésentente était notoire et la rupture semblait inéluctable…

Depuis leur formation officielle en 2001, les Strokes ont publié 5 albums et 2 EP. Le succès a été immédiat et fulgurant, car les Strokes ont rapidement été considérés comme les sauveurs du rock, dont ils sont l’idéale incarnation pour les années 2000.

« You Only Live Once » c’est l’un des gros succès des Strokes, un titre à retrouver sur l’album « First Impressions of Earth » sorti en 2006. Et il y a dans ce titre tous les ingrédients indispensables à un bon titre des Strokes : le riff de guitare autour duquel s’articule le morceau, une rythmique bien soutenue avec une basse très marquée, la voix trainante et sexy de Julian Casablancas, qui passe des graves aux aigus, du souffle au cri, le tout dans un environnement sonore volontairement crado…proche du live.

Alors bien sûr, vu les dernières rumeurs les concernant, on était inquiet… Mais fallait pas, les Strokes vont bien, et depuis quelques semaines ils nous aguichent et nous font saliver en ne cessant de teaser sur un imminent retour…

En mai dernier, le groupe dévoilait une première chanson « The Adults Are Talking » lors d’un concert caritatif à Los Angeles. Puis pour leur concert du Nouvel An à Brooklyn, Julian Casablancas et sa bande présentaient sur scène « Ode to the Mets » un autre nouveau titre…

Et il y a quelques jours, les Strokes profitaient d’un concert de soutien à Bernie Sanders (candidat pour la primaire du parti démocrate US) pour dévoiler encore deux titres inédits « Bad Decisions » et « At the Door ». En guise d'amuse bouche, le groupe mettait en ligne la semaine dernière, une vidéo animée illustrant ce dernier titre, dans un esprit assez "daft punkien"...

Mais surtout, les Strokes viennent de confirmer la sortie d’un nouvel album. Le 6ème. « The New Abnormal » verra le jour le 10 avril prochain. On sait qu’il comptera 9 titres, que la pochette est une peinture de Basquiat « Birds on Money », qu'il a été produit par Rick Rubin et été enregistré à LA, au studio Shangri-La de Malibu.

Fin du suspense…

Les Strokes ont surpris leurs fans français en annonçant un concert surprise à l’Olympia, c’était ce mardi (18 février) et bien sûr c’était archi complet. Mais si vous les avez raté, sachez qu’ils seront à l’affiche du festival Garorock (Marmande), le 27 juin prochain.