Ce groupe féminin, originaire du quartier de Compton à Los Angeles, n’a rien à voir avec le groupe Jackson Sisters originaire de Cincinnati ni avec la famille de Michael, Jermaine et Janet… Pourtant, lorsque l’on écoute leurs chansons, on pourrait aisément croire que les Jackson Sisters sont des cousines des Jackson 5.

Le fameux label anglais Mr Bongo, spécialiste entre autre dans les rééditions de qualité (on leur doit les rééditions récentes d’excellents albums des artistes brésiliens Tim Maia, Célia, Gal Costa, ou de figures de la scène soul / funk américaine Cymande et The Sylvers) a eu l’excellente idée de rééditer un album culte, le premier (et le seul) du groupe Jackson Sisters.

Les sœurs Jackson auxquelles nous nous intéressons sont donc originaires de Los Angeles, mais elles étaient basées à Detroit. Elles y ont enregistré entre 1973 et 1976, sous la direction de Johnny Bristol dont elles étaient les protégées, une série de titres et des singles, entre soul, funk et early-disco, qui furent rassemblés en 1976 sur leur seul album, éponyme, sorti à l’époque sur un petit label, Tigerlily.

Ce disque, « Jackson Sisters » est très vite devenu rare, compliqué à trouver, cher, et donc finalement culte pour bon nombres de connaisseurs de la soul et du funk. Les morceaux de cet album sont un mélange de compositions originales et de reprises, un condensé d’harmonies vocales et de chansons dansantes et accrocheuses.

Le morceau « Miracles » sorti à l’origine en single en 1973 (et présent à l’époque dans charts américains), est réapparu à la fin des années 80 / début des années 90 en Angleterre par le biais de la scène rare groove / acid jazz, alors en pleine explosion. Les Djs se sont emparés de cette pépite, qui est de fait redevenu un tube.

L’album « Jackson Sisters » est donc disponible chez Mr Bongo en vinyle et en CD.s