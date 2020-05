Aujourd’hui il est question de l’échappée solo d’Alison Mosshart, moitié des Kills, qui vient de dévoiler coup sur coup deux singles rock et fiévreux.

La musicienne, chanteuse et guitariste du groupe de rock The Kills, Alison Mosshart pendant le Festival Rock En Seine le 26 août 2017. © Getty / David Wolff - Patrick / Redferns

Rise, un titre sur le thème « un seul être vous manque et tout est dépeuplé » sentiment partagé en ces périodes de confinement et post.

Une période qu’Alison Mosshart a passée enfermée à Nashville, dans son studio maison, et période, qu’elle a de son propre aveu vécu comme une aventure puisque durant les 24 dernières années, cette maison, elle ne l’a pas tellement fréquentée.

C’est à 17 ans, certes dans un registre sensiblement différent qu’Alison Mosshart commence à officier comme chanteuse électrisante du groupe punk Discount.

Elle est à peine sortie du lycée quand elle commence à activement tourner et se démarque déjà par une présence scénique magnétique.

Et c’est lors d’une tournée avec Discount qu’elle entend pour la première fois un british chic et anguleux qui joue dans un squat.

Il s’appelle Jamie Hince et après l’avoir abordée, Alison Mosshart commence avec lui une collaboration transatlantique pour laquelle elle prend le pseudo de VV et pour lui ce sera Hotel, ensemble, ils sont The Kills et leur premier album, Keep on Your mean Side sort en 2003.

Monkey 23 que les amateurs d’Audiard et les autres auront entendu à la fin du film « De battre mon cœur s’est arrêté ».

Le deuxième album Now Wow arrive deux ans après suivi en 2008 par Midnight Boom et son Cheap and cheerful manifeste pour une tristesse de luxe.

Et c’est cette même année qu’Alison Mosshart devient la chanteuse des Dead Weathers, supergroupe qu’elle forme avec Dean Fertita (de Queens of the Stone Age), Jack Lawrence (des Raconteurs) et Jack White, et c’est elle qui écrit avec Fertita le tout premier titre du groupe Hang you from the Heavens .

Avec les Dead Weather elle enregistre trois albums.

Alison Mosshart mène ses deux carrières de front, et prouve, donnée tout à fait objective, que derrières des grands hommes il y a surtout une grande femme pour le prouver il suffit d’écouter ses prouesses et feulement sur les albums Blood pressures et Ash and Ice »des Kills.

Alison Mosshart a déjà annoncé que le prochain album des Kills est en route avec un timing quelque peu contrarié par le confinement.

Mais comme ses deux titres solos sont tout à fait remarquables, c’est beaucoup moins frustrant, alors écoutons It ain’t water

Ces deux titres d’Alison Mosshart, Rise et It ain’t water sortiront en 45 tours le 31 juillet chez Domino.