La musicienne australienne Maple Glider s’apprête à publier son premier album "To Enjoy is The Only Thing" sur le label Partisan Records (le 25 juin).

Dans la famille indie-folk, et dans le sillon de toutes ces artistes qu’on adore (Adrianne Lenker, Angel Olsen, Sharon Van Etten, ou Lana Del Rey…) il faudra désormais compter avec cette nouvelle voix et cette nouvelle plume. Maple Glider dévoile un premier album frissonnant d’émotion et captivant de douceur. Et oui, on peut et il faut s’en réjouir !

De son vrai nom Tori Zietsch, Maple Glider est une jeune auteure compositrice et interprète originaire de Melbourne. Après la dissolution d’un premier projet musical en 2018, elle déménage à Brighton sur la côte anglaise. C’est là qu’elle va commencer à travailler sur un projet en solo qu’elle nourrit de ses expériences, de ses nombreux voyages, de ses émotions.

De retour à Melbourne en 2019, elle recrute Tom Lansek pour produire et enregistrer quelques-uns des morceaux qu’elle a écrits et composés, comme autant de fragments, de souvenirs, et d’instantanés de vie.

C’est ainsi que Maple Glider se présentait à nous en septembre dernier avec un premier single « As Tradition », un titre mélancolique et romantique, illustré par un clip réalisé par sa colocataire, la photographe Bridgette Winten :

J’adore la photographie argentique de Brid’ et je savais que je voulais faire une vidéo avec elle car elle avait commencé à expérimenter le film Super 8mm, et les résultats étaient si beaux, chaleureux et texturés…»

Une collaboration qui se poursuivra avec les singles suivants. Tout d’abord sur « Good Thing » une chanson qui évoque la douleur de la rupture, celle que l’on ressent comme celle que l’on provoque :

J’ai écrit cette chanson à partir d’un moment de souffrance. J’ai eu le cœur brisé et j’étais très confuse. J’aime le fait de sentir mon indépendance et je pense que j’avais peur de consacrer mon énergie aux mauvaises personnes. Parfois nous prenons des décisions par peur et d’autres fois c’est parce que nous savons que c’est la meilleure décision à prendre. Ces frontières peuvent devenir très floues…»

« Good Thing » c’est l’un des titres à retrouver sur le premier album de Maple Glider qui sort dans un mois. Un album qui nous fait plonger dans l’intimité de ces moments qui peuvent sembler insignifiants et qui pourtant ont le pouvoir de changer le cours de nos vies.

Comme c’est encore le cas avec le tout nouveau single de Maple Glider intitulé « Swimming » :

Cela était supposé être une chanson d'amour, mais au moment où je l'ai achevée, elle a en quelque sorte prédéterminé une rupture. J'étais en train de découvrir quelques-uns des plus beaux endroits où j'avais été, et ne plus me sentir amoureuse était assez déroutant. J'essayais de me forcer à être heureuse et amoureuse, mais j'étais loin de chez moi, et très seule. Cela a fait sens d'enregistrer ce titre après ma rupture. J'ai senti que j'étais capable d'assumer cette sincérité ensuite…»

Avec « To Enjoy is The Only Thing » Mape Glider nous livre un premier album lumineux, sensible, simple, doux, triste et délicat.

Alors rendez-vous le 25 juin et Enjoy !