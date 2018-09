Après 2 EP, une collaboration avec Daft Punk (la classe !) et toute une série de titres vitaminés et colorés, le quintette australien est sur le point de sortir son premier album.

Le groupe Parcels au Shaky Knees Festival au Atlanta Central Park le 6 mai 2018 en Géorgie. © Getty / Scott Legato

On peut dire que tout est allé très vite pour les 5 copains du lycée de Byron Bay (petite ville de la côte est australienne). Après la formation du groupe en 2014, Parcels se fait remarquer dès la sortie de son premier EP « Clockscared » en 2015, et décide alors de partir s’installer à Berlin.

Cette ville vibrante et trépidante, située au cœur de l’Europe, va stimuler la créativité des 5 garçons : ils intègrent à leurs influences soul, pop et disco, et à leurs harmonies vocales magnifiquement ourlées, une fièvre électronique du plus bel effet. Résultat : la musique de Parcels est un réjouissant mélange de rythmes, de fun et de douceur. Le très chic label Kitsuné ne s’y trompe pas et signe le quintette, qui sort en 2017 son deuxième EP « Hideout ».

Avec leur look de surfeurs vintages, aussi chevelus que stylés, les Parcels vont également rapidement démontrer qu’ils sont une remarquable formation musicale, taillée pour la scène. De concerts en festivals, de shows radio en plateaux télé, ils n’ont qu’un objectif : nous faire danser !

Rien d’étonnant donc que Phoenix leur demande d’assurer leur première partie, ou que Daft Punk décide de produire avec eux un single, « Overnight » qui devient rapidement un tube planétaire.

Au printemps 2018, Parcels sort « Tieduprightnow » un titre qui a fait groover grave la playlist de France Inter, et cet été, le quintette nous gratifiait d’une délicieuse ballade pop, toute en douceur et en émotion « Bemyself »

Au début de ce mois de septembre « Lightenup » le nouveau single de Parcels, annoncait officiellement l’arrivée du premier album du groupe. Album éponyme qui sortira le 12 octobre (Kitsuné/Because). Cet album qui compte 12 titres, réunit les singles de cette année, et tous les ingrédients qui font désormais la singularité de Parcels : des sons d’hier pour une musique d’aujourd’hui, du rythme et des harmonies, du fun et des émotions… Que du plaisir !

Parcels sera en concert en France au mois de novembre :