Le nouvel album de Philippe Katerine, Confessions, paraîtra le 8 novembre prochain, en partenariat avec France Inter. Vous entendez un extrait en avant-première ce matin, pour la toute première fois à la radio : "Stone avec toi"

Philippe Katerine (ici lors du Festival de Cannes) revient avec "Stone avec toi", un titre tiré de son prochain album © Radio France / David Sulpa / UPI

Confessions : un album monstre à en juger par ce premier titre halluciné et profond à la fois … mais aussi par la liste des invités annoncée Lomepal, Gérard Depardieu, Camille, Angèle, Oxmo Puccino...

Et puis, c’est loin d’être un détail, Philippe Katerine retrouve ici Renaud Létang. Si son nom ne vous dit rien Renaud Létang c’est un ingénieur du son, producteur, mixeur, le réalisateur de nombreux disques (de Manu Chao à Feist, en passant par Gonzales, Alain Souchon…) Et la dernière fois qu’il avaient travaillé ensemble, c’était sur ce disque qui avait tout changé pour Katerine (et pour nous tous) : Robots après tout, sorti en 2005, sur lequelle on retrouvait son tube "Louxor j'adore"