Avant sa disparition à l’âge de 80 ans, Tony Allen avait imaginé un projet ou les jeunes pousses du rap viendraient le rejoindre pour un album organique et ouvert sur le futur. “There is No End” (Universal), est son album posthume et il a été réalisé avec le producteur français Tiger-Tigre.

Le batteur Tony Allen sur scène à Somerset House le 17 juillet 2019 à Londres, en Angleterre. © Getty / Gus Stewart / Redferns

Le célèbre romancier et poète Anglo Nigérian Ben Okri, raconte la genèse de ce projet :

Nous étions dans le studio avec Damon Albarn et Remi Kabaka ( Gorillaz) quand Tony nous a dit,

Je mets en scène cet univers dans lequel les rêves peuvent naitre

Et c’est à ce moment-là, que j’ai compris que, pour lui, le rythme qu’il donne est comme un paysage textuel. Il a la structure psychique, ou un ADN, d’un univers musical pour lequel Tony avait élaboré une sorte de base mathématique dans ses beats elliptiques, et à partir de ce moment-là on avait la possibilité de lancer une invitation au rêve. Il se connaissait, et il connaissait son mental. Il voulait que l’album soit ouvert aux énergies d’une nouvelle génération… Mais, comme un grand mathématicien ou scientifique qui trouve le code pour un nouveau monde, avec juste quelques beats il a créé ce canevas extraordinaire.

Avec la voix de Sampa The Great, Lord Jah-Monte Ogbon, Tsunami, Nah Eeto, Zelooperz, Koreatown Oddity, Lava La Rue, Jeremiah Jae, Danny Brown, Nate Bone, Marlowe, Ben Okri, Skepta.