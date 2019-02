Hervé est donc un OMNI : objet musical non identifié... Ou du moins, dans le paysage francophone actuel, un objet musical très particulier et vraiment singulier.

Hervé c’est l’une des nouvelles signatures du label Initial (Eddy de Pretto, Angèle, Columbine ou Clara Luciani). Un simple prénom à retenir pour celui qui se révèle comme l’un des nouveaux phénomènes de la chanson française.

Une chanson malaxée de drum’n ’bass et secouée de breakbeat. Il faut dire que Hervé est issu de la scène électro, puisqu’il est (était) la moitié du groupe Postaal révélé par the Shoes (autre groupe électro/pop de la scène rémoise, et copains de longue date).

C'est avec « Give It Away », un titre qui figurait sur l’album « Chemicals » de The Shoes paru en 2015, que nous découvrions alors Postaal. Un duo franco anglais, formé de Hervé le français, et de Dennis l’anglais.

Après une paire de EP, le premier album éponyme de Postaal sortait en 2018. Un album intense et lumineux, qui déclinait une musique électro, teintée de R&B et de pop.

Un album qui réunissait quelques titres déjà sortis en EP ou en singles, et d'autres nouveautés. Un album sophistiqué, précis, très prometteur, qui confirmait l’engouement suscité par les deux garçons.

Mais voilà, Hervé a décidé de suivre son propre chemin en solo. Un chemin pavé de toutes ses influences musicales qui vont (entre autres) de Daft Punk à Booba, en passant par Alain Bashung.

Introspection et émotion sont au menu des 2 premiers titres dévoilés par le jeune musicien et producteur de 27 ans : « FC Mélancolie » mais surtout « Va piano ». Un titre dans lequel Hervé intrigue avec une voix presque à bout de souffle, à la fois brute et fragile.

C’est saisissant, très intense, un peu âpre.

Un titre dont le texte agit comme une incantation ou un mantra. Un titre où la musique est minimale mais d'une force saisissante : une ligne de piano, une mélodie, un rythme, et enfin cette boucle électro qui vient tout percuter… Diabolique !

Le premier EP de Hervé va sortir courant mars chez Initial Artist. Hervé sera également à découvrir sur scène le 20 mai au Point Ephémère à Paris.