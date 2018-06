C’est donc à peine plus d’un an après la parution de « Humanz » leur précédent album, que Damon Albarn et Darren Hewlett, les créateurs du fameux groupe virtuel, reviennent en pleine forme avec un album aux couleurs groovy et psychédéliques.

Damon Albarn de Gorillaz sur scène au Sonar Festival oen juin 2018 à Barcelone © Getty / Xavi Torrent

Et la première bonne surprise, c’est qu’il n’aura donc pas fallu attendre bien longtemps pour retrouver Gorillaz, la joyeuse bande animée et musicale des deux compères britanniques... Sachant qu' il leur faut d’habitude 4 à 5 ans pour sortir un nouvel album !

La deuxième surprise, c’est qu’après le foisonnement de « Humanz » avec sa vingtaine de titres et ses innombrables collaborations, cet album se veut plus sobre, plus digeste, plus immédiat.

« The Now Now » avec ses 11 titres, sera moins hip hop que ses prédécesseurs, et recevra quand même quelques invités de marques (George Benson, Snoop Dogg et Jamie Principle).

Enfin dernière surprise : c’est qu’un nouveau personnage fait son apparition au sein du collectif animé. Le verdâtre Ace rejoint Noodle, 2D et Russel Hobbs, et vient remplacer Murdoc, actuellement en prison pour contrebande, selon les infos donnés par Jamie Hewlett.

Plus introspectif, parfois mélancolique comme içi avec « Fire Flies », ce nouvel album de Gorillaz n’en est pas moins complètement déjanté et parfaitement jouissif.

A l’image de « Humility » le premier clip que le groupe dévoilait pour annoncer la sortie de son nouvel album. Ambiance funky sous le soleil de Californie, on suit 2D pour une ballade en rollers sur la plage de Venice à Los Angeles, avec en guest star le légendaire George Benson à la guitare, et le délirant Jack Black pour l’incarner dans le clip. Terrible !!!

L’album « The Now Now » de Gorillaz sort le 29 juin chez Warner. Gorillaz va silloner l’europe tout au long de l’été de festival en festival. RDV en France le 21 Juillet aux Vieilles Charrues à Carhaix et le 22 juillet au Lollapalooza Festival de Paris