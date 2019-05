Après deux années de tournée quasi ininterrompues, le groupe londonien Ezra Collective vient de sortir son album « You Can’t Steal My Joy », reflet de l’effervescence, de la richesse et de l’ouverture d’esprit de la nouvelle scène jazz britannique.

Le groupe Ezra Collective aux Jazz FM Awards le 30 avril 2018 à Londres. © Maxppp / Ian West/Press Association Images

Au mois d’octobre dernier, le groupe Ezra Collective avait fait parler de lui en révélant un titre de ce nouvel album sur lequel chante l’étoile montante de la soul britannique, Jorja Smith. Le batteur du groupe, Femi Koleoso était d’ailleurs aux côtés de Jorja Smith sur la scène du Studio 104 de la Maison de La Radio, lorsqu’elle est venue jouer pour France Inter à la fin du mois de septembre 2018.

Ezra Collective, c’est un groupe de cinq jeunes musiciens de jazz, talentueux, purs produits de la nouvelle scène jazz britannique, qui ont une approche très ouverte de la musique, et de multiples influences. Les treize titres de leur nouvel album racontent vraiment bien ce qui se passe aujourd’hui sur la scène musicale londonienne. Si le groupe est avant tout un groupe de jazz, moderne, inventif, on entend dans leur musique aussi bien du hip hop, que de l’afro-beat et des musiques latines. Ce nouvel album est un assortiment de titres calmes, posés, tout en douceur, et de morceaux beaucoup plus rythmés, dynamiques, dansants par moment.

La majorité des titres de « You Can’t Steal My Joy » sont des instrumentaux, il n’y a que deux morceaux chantés sur le disque. Mais la qualité de ces deux chansons et de leurs interprètes, Jorja Smith et Loyle Carner, devrait permettre au groupe de se faire entendre sur certaines radios non spécialisées dans le jazz et auprès d’un public élargi. « What Am I To Do ? », le titre sur lequel est invité le jeune rapper Loyle Carner que nous suivons de près et défendons sur notre antenne depuis maintenant trois ans, est un morceau entre jazz et hip hop, à l’image de ce nouvel album, parfaitement équilibré.