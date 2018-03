Sade est de retour huit ans après son précédent album avec « Flower Of The Universe », une ballade simple et gracieuse, qu’elle a écrite pour la bande originale du film « A Wrinkle In Time ».

Sade en 2011 à Belgrade © Getty / Srdjan Stevanovic

Sade revient donc après une longue pause discographique de huit ans, avec une chanson qu’elle a écrite et composée pour la B.O. de la nouvelle production Disney où figurent également : DJ Khaled, Demi Lovato, Sia, Kehlani, Chloe X Halle. Anna De Vernay, la réalisatrice de « A Wrinkle In Time » (un raccourci dans le temps) était tellement ravie de ce titre, qu’elle a utilisé les paroles de la chanson écrite par Sade comme dialogue dans le film !

On retrouve avec cette chanson, une ballade assez minimale, apaisante, tout le charme de Sade, son élégance rare, et sa douceur. Elle arrive, avec un seul titre qui semble très simple, à imposer son style, sa grâce et sa sophistication, comme des évidences. Sa voix est toujours aussi délicieuse, convaincante et réconfortante.

Huit ans après la sortie de son album précédent « Soldier Of Love » en 2010, Sade nous réchauffe le cœur avec « Flower Of The Universe », une berceuse légèrement nostalgique produite par No I.D, producteur de rap et de r&b, respecté et fort respectable, qui a travaillé avec Jay Z , Kanye West, les membres du Wu Tang Clan, Common, Drake…. C’est beau, simple, subtil, et un peu magique aussi...