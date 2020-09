À la mi-septembre, Bruce Springsteen nous a fait la surprise de publier un titre, « Letter to you » qui sera également le nom de l’album attendu, lui, le 23 octobre.

Le chanteur, auteur-compositeur et guitariste Bruce Springsteen au Metropolitan Museum of Art le 23 octobre 2019 à New York. © Getty / Roy Rochlin / WireImage

C’est une vraie surprise car, même s’il n’avait pas complètement disparu des radars ces dernières années, cela faisait six ans qu’il n’avait plus joué avec son fidèle groupe, le E. Street Band, qui l’accompagne sur scène et en studio depuis bientôt un demi-siècle !

Déjà, en mai 2019, au moment où paraissait son dernier album solo, « Western stars », il déclarait

J’ai passé sept ans sans rien écrire pour le E. Street Band, et puis il y a un mois, j’ai écrit à peu près de quoi faire un album du groupe ».

Et il avait ajouté :

C’est venu quasiment de nulle part ».

« High hopes » est un album qui compte beaucoup dans la carrière du Boss car c’est le dernier où l’on y entend deux de ses plus fidèles musiciens, décédés depuis, l’organiste Danny Frederici, et surtout son ami de très longue date, le saxophoniste Clarence Clemons qui a joué sur tous les albums de Springsteen depuis 1972. Surnommé Big Man, il était sans aucun doute le membre le plus populaire de la formation.

Après « High hopes » en 2019, Springsteen avait décidé de faire une pause en enregistrant un disque solo qui ne sera suivi d’aucune tournée, mais sera en revanche accompagné d’un film - le premier de sa carrière - dans lequel il plongeait le spectateur dans ses interrogations existentielles qui l'accompagnent depuis des décennies, à savoir le conflit entre liberté temporaire et vie commune.

« Western stars » reste un album très intéressant du Boss à plus d’un titre. Ses chansons puisent son inspiration dans le mythe country et les rêves de l’Amérique des sixties, le tout porté par des arrangements orchestraux et cinématographiques de grande envergure. N’avait-il pas surnommé cet album la « boîte à bijoux ».

2020 : Springsteen tourne une nouvelle page en retrouvant son groupe fétiche, le E. Street Band, et une vigueur qui l’avait, de son propre aveu, un peu abandonné, avec cet album « Letter to you » qui paraîtra le 23 octobre.

Les douze morceaux du disque (dont trois sont des compositions des années 70 réenregistrées) ont été mis en boîte sans artifice, dans son home-studio du New Jersey :

J’aime la nature émotionnelle de « Letter to you », explique Springsteen sur son site internet, nous avons enregistré l’album en seulement cinq jours, et il s’avère que ça été l’une de mes meilleures expériences d’enregistrement ».

Pour conclure, souhaitons-lui un très bon anniversaire puisque mercredi 23 septembre, le Boss célébrera ses 71 ans !

Bruce Springsteen : album « Letter to you » à paraître le 23 octobre (Columbia)