Il y a bientôt six ans, disparaissait en Californie John Weldon Cale, plus connu sous le nom de JJ Cale, à l’âge de 74 ans...

« Stay around », l’album inédit de JJ Cale. © Getty / R. Diamond / WireImage

En près de 40 ans de carrière, JJ Cale a enregistré seize albums, publiés à des intervalles très espacés, entre ses tournées, ce qui lui a valu une réputation de musicien paresseux. Il s’en amusait d’ailleurs beaucoup en déclarant :

On m’a attribué une image du mec qui écrit des chansons en solitaire chez lui, sans trop se presser. Ma supposée paresse semble être un très bon outil pour commercialiser mes albums.

S’il admettait ne pas brusquer les choses, c’était, disait-il, par souci de bien servir sa musique.

JJ Cale était un guitar-hero très discret. On le connaît d’abord pour les morceaux qu’il a composés, écrits et interprétés, mais qui sont surtout parvenus aux oreilles du plus grand nombre à travers des reprises. A commencer par celles d’Eric Clapton qui a toujours affirmé que JJ Cale était la personne qu’il admirait le plus au monde. Il a notamment popularisé peut-être le plus grand de ses tubes : « Cocaine »

Outre « Cocaine », Clapton avait également repris un autre tube de JJ Cale, « After midnight » qui n’était pas un tube au départ puisque le titre figurait à l’origine en face B d’un obscur 45-tours en 1966. Quand Clapton décide de l’enregistrer à son tour, quatre ans plus tard, c’est devenu un énorme succès qui a permis à JJ Cale d’enregistrer son premier album « Naturally », devenu avec le temps, un grand classique parmi les albums de folk-blues.

Après la mort de JJ Cale en 2013, sa femme Christine Lakeland qui était aussi guitariste à ses côtés sur scène et en studio, s’est plongée dans le catalogue de ses chansons, enregistrées en studio ou à la maison. Des chansons qui n’ont jamais été rendues publiques et qui font désormais l’objet d’un album qui paraîtra vendredi 26 avril sous le titre « Stay around ».

Eric Clapton a été consulté pour sélectionner ces titres inédits :

Ce qui est beau, c’est que j’ai pu écouter des enregistrements que personne d’autre ne connaissait. Christine m’a donné un CD avec 20 morceaux inédits, et Mike Kappus [l’ancien manager de JJ Cale] m’a passé un autre CD rempli de petites pépites. C’était un vrai privilège. Ce sont des enregistrements incroyablement uniques !

Parmi ces titres, « Chasing you » a été révélé sur Internet en février dernier…

► JJ Cale « Stay around » (Because Music) album à paraître le 26 avril 2019.