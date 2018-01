Après « Love This Giant » l’album enregistré en duo avec St Vincent en 2012, David Byrne revient avec un nouvel album solo « American Utopia », qui paraîtra le 9 mars 2018.

David Byrne en mai 2017 à New York © Getty / Dia Dipasupil

Le nouvel album de David Byrne « American Utopia » a été réalisé conjointement par son vieil ami Brian Eno et par Rodaidh McDonald ( XX, King Krule, Sampha, Adele…)

Cet album compte 10 titres qui constituent les éléments d’un ensemble s’inscrivant dans un projet multimédia global que David Byrne a baptisé « Reasons To Be Cheerful »(des raisons d’être de bonne humeur).

Un projet comprenant des écrits, des conférences, des photos - sa deuxième passion après la musique - et des lectures.

L’ex Talking Heads annonce sur son site officiel qu'il tournera avec ce nouveau disque. Nul doute que David Byrne, francophile notoire, passera aussi par chez nous.

En avant-première de cet album, David Byrne nous dévoile un premier titre : « Everybody's Coming To My House ».