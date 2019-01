Foxwarren, c’est une histoire de famille et d’amitiés. Le groupe Canadien, emmené par Andy Shauf, vient enfin de sortir après dix années d’existence son premier album, un disque sensible et réconfortant.

Andy Shauf, le chanteur du groupe Foxwarren, en concert pendant le Festival CityFolk au parc Lansdowne le 13 septembre 2018 à Ottawa, Canada. © Getty / Mark Horton

Foxwarren est un groupe qui réunit deux frères, Darryl et Avery Kissick, et deux de leurs amis d’enfance, Dallas Bryson et Andy Shauf. Ils ont tous grandi dans différentes villes du milieu rural canadien. Le nom du groupe vient de la communauté de Foxwarren, qui se trouve dans la province de Manitoba, communauté où se trouvait la maison de famille des frères Kissick, qui fut un des premiers lieux de ralliement du groupe à ses débuts.

Foxwarren existe depuis une dizaine d’années mais vient seulement de sortir son premier album sur le label Anti-. Si le groupe a mis si longtemps à écrire et enregistrer les dix chansons de ce disque, c’est sans doute parce que le membre le plus connu du groupe, Andy Shauf, s’est lancé dès la formation du groupe dans une carrière solo. Et pour le coup, seul, il a sorti quatre albums entre 2009 et 2016. Le dernier en date, « The Party », a été largement salué par la critique, et nous l’avons d’ailleurs défendu à travers la playlist de France Inter.

La musique de Foxwarren est à la fois planante, atmosphérique, organique mais aussi synthétique par moments. Les chansons de ce disque traduisent bien les liens d’amitiés qui existent entre les quatre musiciens. Ce sont des chansons rêveuses, réconfortantes, portées par la voix singulière d’Andy Shauf. Si on devait situer l’univers musical de Foxwarren, on pourrait dire qu’il se trouve quelque part entre Elliott Smith, Paul Simon, Neil Young, the Band et Randy Newman.