Le groupe londonien Jungle est de retour avec « Happy Man », un titre de soul moderne, accrocheuse et synthétique.

Jungle est un groupe anglais qui a publié ses premiers titres en 2013 : « The Heat » et « Platoon », avant de sortir son premier album éponyme en 2014 sur le label anglais XL Recordings.

Ce disque a clairement été un des albums de l’année 2014, et a d’ailleurs valu au groupe une nomination au prestigieux Mercury Music Prize en Angleterre, ainsi que plus de 500 000 ventes, ce qui est plutôt pas mal pour le premier album d’un groupe pas encore sorti de l’anonymat.

Ce premier album était notamment porté par un single « Busy Earnin’ », qui est devenu assez rapidement un petit tube.

Au départ, le groupe Jungle a donc choisi de rester dans l’anonymat, sans visage. On comprend simplement assez vite qu’il est construit autour d’un duo, sobrement nommé J. & T., qui a façonné le son de Jungle dans son home-studio londonien.

Mais avec le succès, les dates de concerts qui commencent à se multiplier, J. & T. assument leur identité : Josh Lloyd Watson et Tom Mac Farland, deux amis d’enfance qui ont grandi dans le quartier de Shepherd Bush. Ils montent alors un véritable groupe de sept musiciens, qui parvient à transposer sur scène dans une formule live et organique très convaincante leur musique de studio. Le groupe a d’ailleurs tourné à peu partout dans le monde, dans les salles, petites puis grandes, et dans les festivals.

Jungle revient quatre ans après le premier album, avec sa soul « à l’anglaise » : moderne, synthétique, élégante et sensuelle. Le premier titre extrait de leur prochain album, qui n’a pour le moment pas de nom ni date de sortie prévue, s’appelle « Happy Man ».

On attend la suite avec impatience.