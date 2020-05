Une découverte dans la Playlist de France Inter : Yassine Stein, un jeune rappeur de 26 ans, repéré dans l’entourage artistique de Lomepal et qui vient de sortir son premier EP 5 titres intitulé "Hayat".

Portrait de l'artiste musical, Yassine Stein. © Adrien Lagier

Un avenir glorieux contre un passé sombre (…) Je rêvais d’un monde meilleur mais j’ai plus seize ans »

Ainsi parle Yassine Stein 26 ans, décrivant une projection de son futur proche, symbolisé par l’année 2021. Il en fait une chanson réaliste.

Pessimiste ascendant réaliste, ou réaliste ascendant optimiste, on oscille entre les deux sentiments à l’écoute de ce premier EP enthousiasmant que Yassine Stein a intitulé Hayat.

Hayat cela signifie la vie en arabe, ou plus précisément dans ce dialecte marocain qui court et parfume les rues de Casablanca. Cette langue souple, la darija, qui permet de traduire en sons des émotions contrastées. A l’image aussi du choix de son nom d’artiste : Yassine Stein.

L’orient et le germain dans un même ensemble. La sensualité et la pierre, dans un même corps. La peau et le minéral dans une même matrice.

Yassine Stein, était jusque-là repéré comme backer de Lomepal sur scène. Comme l’explique le site Noise, le backer c’est l’ange gardien du rappeur en tête d’affiche. De l’anglais "to back", il supporte le show et soutient son partenaire, tout en restant dans son ombre.

Yassine Stein aimait jusque-là ce rôle d’homme et d’activiste de l’ombre auprès de celui qui avait pris la lumière avec fulgurance. Surement d’accord avec Sako, autre backer qui explique,

backer, c’est de la dentelle, c’est des mathématiques ».

Jusqu’au jour où Yassine Stein, tel un Zorro du flow, surgit hors de la nuit et cours vers son aventure au galop lors d’un planet rap d’anthologie.

L’anti frontman devenu celui qui à force de travail et de réflexion passe devant. Pour Yassine, tout a commencé par une école de cinéma, celle de Luc Besson. Scénariste de formation, il rejoint l’ordre collectif pour entre autre mettre en image l’histoire de Lomepal.

L’image et le cinéma sont partout dans la musique de Yassine. Un "cinémot" qui exprime une façon d’être d’abord dans l’intention rétinienne plus que dans un discours en forme d’état des lieux sociologique. C’est tout ce que l’on ressent à l’écoute de son magnifique titre Itissalat :

Yassine est l’auteur et le compositeur de ces morceaux même si pour la musique il a collaboré avec le rappeur Moussa, Yanis et Louis les électro contemplatifs du tandem Else, et Julien Delfaud à la coréalisation et au mixage.

Yassine Stein, c’est le rap et l’orient conjugués dans un même corps et une même âme paradoxale. Un oiseau noir dans le soleil levant, où comme l’écrivait Claudel

L’occident regarde la mer et l’orient regarde la montagne. »

Yassine Stein : "Hayat" - EP de cinq titres. Label : Grand Musique Management