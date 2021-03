En moins d’une décennie, Erwan Castex, alias Rone (il n’a aucun lien de parenté avec notre Premier Ministre) est devenu un acteur incontournable de la scène électro française.

Le compositeur, musicien et producteur, Rone est de retour avec son album intitulé "Rone & Friends" (label : Infiné). © Raphael Lugassy

Ce garçon originaire de Boulogne Billancourt a réussi à s’imposer comme une figure emblématique de la musique électronique en France grâce à un son hypnotisant et fascinant et à des compositions particulièrement inspirées.

Il est reconnu et adoubé par - entre autres - Jean-Michel Jarre et la plupart des protagonistes de la French Touch, et il est devenu un producteur et un DJ talentueux qui maîtrise l’art de faire passer son public par tous les états.

Il est autodidacte, ne sait ni lire ni écrire une partition mais ses études de cinéma à la Sorbonne lui ont permis de transposer dans ses créations les différentes phases mélodiques décortiquées dans les musiques de films.

« Rone & Friends » se présente comme un disque de collaborations où se croisent des artistes comme Flavien Berger, Yaël Naim, Camélia Jordana ou encore le groupe Odézenne.

À l’origine de ce projet, il y a le spectacle « Room with a view » créé au printemps 2020 à l’occasion d’une carte blanche offerte au musicien par le théâtre du Châtelet à Paris, une création réalisée en collaboration avec le collectif (La)Horde et les danseurs du Ballet National de Marseille.

Ces représentations mêlent à la fois danse contemporaine et arts visuels étaient centrées sur l’urgence écologique et humaine. C’’est une étape importante et très nouvelle pour Rone qui s’était retrouvé à devoir mettre en musique un spectacle véhiculant un message à caractère politique, lui qui jusqu’à présent donnait des concerts instrumentaux uniquement destinés à faire rêver les gens.

Le confinement a mis un coup d’arrêt aux représentations du spectacle « Room with a view » qui ont dû s’interrompre au bout de deux semaines.

Cette période étrange où chacun est séparé et isolé m'a donné envie, plus que jamais, de collaborer, d'échanger et finalement de faire un disque "collectif", qui fédère et réunit ».

C’est précisément à la suite d’échanges avec ses amis que va naître le projet « Rone & Friends », une sorte de version habitée de son disque précédent. Comme la proximité créative avec la scène pop française et internationale a toujours imprégné l’univers du musicien, c’est paradoxalement cette période d’isolement forcé, de pause brutale dans nos vies, qui permettra à Rone de réunir les artistes qui lui sont chers.

Parmi ceux qu’il a contactés, outre les noms déjà cités, citons Dominique A.

Les deux hommes s’étaient rencontrés lors d’une émission à France Inter où le chanteur s’était allé à complimenter Rone pour son travail tout en manifestant son désir de travailler un jour avec lui.

Rone a ajouté une corde supplémentaire à son arc en composant pour le cinéma, un domaine dans lequel l’ancien étudiant de la Femis destinait initialement sa carrière. Il a été récompensé le 12 mars dernier lors de la cérémonie des César pour la meilleure musique originale, celle du film « La nuit venue » de Frédéric Farrucci, dont est précisément extrait le titre éponyme de Camélia Jordana.

Le 13 avril, à 21h, Arte Concert proposera la version filmée de l’album « Rone & Friends » où seront réunis tous les artistes invités - excepté Odezenne - qui joueront tous l’album devant la caméra.

Le concert a été filmé les 18 et 19 mars au Théâtre du Châtelet, soit quasiment un an après le spectacle « Room with a view ».