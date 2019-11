Le nouvel album de Louis Chedid sortira, en février 2020, et cette nouvelle chanson "Tout ce qu’on veut dans la vie", vous êtes les premiers à l’entendre (c’est la première fois qu’elle passe à la radio).

Louis Chedid, artiste auteur-compositeur-interprète, écrivain et réalisateur conférence de presse à Montréal le 12 juin 2015, à la veille d'un concert dans le cadre de la 27e édition de "Les FrancoFolies de Montréal" avec ses trois enfants. © AFP / Marc Braibant

C’est un petit événement, un nouvel album solo de Louis Chedid. Lui qui avait fait en 2015 une tournée plutôt familiale avec ses enfants Matthieu –M–, Joseph et Anna. Louis Chedid n’a pas publié ni joué seul depuis sept ans, la dernière fois c’était Deux fois l’infini en 2012.

On a tous dans le cœur une chanson de Louis Chedid : non seulement parce qu'il a composé pour les autres : Alain Souchon (Banal Song, On Avance) ou Françoise Hardy (Moi vouloir toi) et puis : Ainsi soit-il, Egoman ou encore T'as beau pas être beau, son premier gros succès public de Louis Chedid, remarquez à point quel point c'est toujours d'actualité :

Y a des colorants pas marrant (…) pauvre beefsteak !

Ses chansons sont entrées dans ce qu'on appelle l'inconscient collectif, quitte à y revenir des années plus tard : Anne ma sœur Anne composée en 1985, adressée à Anne Frank qui parlait du cauchemar d'une "nazi-nostalgie", s'était retrouvée très partagée sur les réseaux sociaux au printemps 2017 au moment de l’élection présidentielle.

Une façon de raconter le monde en chantant, une forme à la fois simple et complexe si l'on s'y penche. Et puis il y a plein de périodes et d’idées dans la musique de Louis Chedid, il avait même eu un succès de discothèque en 1974 avec Hold Up.

Dans _Tout ce qu'on veut dans la vie_, son nouvel album qui sortira en février ce sont moins les synthétiseurs qu’on retrouvera que la guitare et ce sens du chanter personnel qui s’entoure de chœurs au refrain. Comme un tressage savant de l’intime et du collectif. Ce qui n’est pas sans rappeler Michel Berger et France Gall par moment vous verrez.

Ce tout nouveau titre parle de besoin d'amour et de revers de la médaille : "Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime, même si c'est pour la nuit, on prend quand même", allez vous reprendrez bien un peu de Louis Chedid…

► Tout ce qu'on veut dans la vie est le nouveau titre de Louis Chedid qui sort aujourd’hui, en attendant son nouvel album prévu pour février 2020 (label PIAS)

Louis Chedid sera en tournée à partir de mars 2020 jusqu’au mois de mai et à l'Olympia les 26 et 27 mai 2020.