Considérée par la BBC comme incontournable en 2020, la nouvelle sensation du rock anglais a tout juste 20 ans, et elle s’appelle Beabadoobee.

Portrait de l’artiste compositrice-interprète Bea Kristi ou Beabadoobee vient de sortir son premier album "Fake it Flowers" (Dirty Hit Records). © Callum Harrison

De son vrai nom Beatrice Kristi, Beabadoobee est née aux Philippines, mais elle a grandi dans l’ouest de Londres. Elle a été élevée dans une école catholique, où elle se sentait seule, pas vraiment à sa place. Une période compliquée… Après des études de violon, son père lui offre une guitare d’occasion, guitare sur laquelle elle va passer de longues heures dans sa chambre, à composer des chansons.

C’est ainsi que nait « Coffee » : ce titre publié en 2017 sur les réseaux sociaux par un de ses amis, va connaître un joli succès et attirer l’attention du label anglais Dirty Hit Records (1975) qui signe immédiatement la jeune fille.

Dans la foulée, elle publie « Patched Up »un EP 7 titres sur lequel figure la chanson « If You Want To », qui va encore accroitre sa notoriété en Angleterre.

Et la demoiselle ne chôme pas, puisque Beabadoobee a déjà publié 5 EP, dernier en date « Space Cadet » c’était il y a tout juste un an.

Avec ce « Space Cadet » Beabadoobee annonçait déjà bien la couleur, produisant une musique entre bedroom/pop, indie/rock et grunge. Un recueil de chansons mélancoliques et rêveuses, chantées d’une voix douce, sur fond de guitares saturées.

Quand je suis entrée en studio et que j'ai pu enregistrer ma musique correctement et avoir un groupe, tout est devenu passionnant. Si cool. Comme dans un rêve…»

Avec le titre « I wish I Was Stephen Malkmus » Beabadoobee rend hommage au leader de Pavement, groupe emblématique des 90’s, période musicale qui influence beaucoup sa musique (et aussi Sonic Youth, Nirvana…)

Toujours en 2019, Powfu, jeune artiste canadien, décide d’utiliser le refrain de "Coffee" pour son single « Death Bed (coffee for your Head) ». Début 2020, en plein confinement, la chanson atterrit sur TikTok, où elle devient un hit viral - son clip dépasse les 215 millions de vues sur YouTube. Si vous avez moins de 20 ans, et il est très peu probable que vous soyez passé à côté…

Et en cette fin d’année, grosse actu pour Beabadoobee, puisque son 1er album vient de sortir. Il s’intitule « Fake it Flowers » et dans cette lignée pop rock, un peu grunge, les 14 chansons qui le composent y abordent des thèmes souvent très personnels.

L'enfance a été une période traumatisante. J'essaie toujours de m'en remettre, avec l'aide de la thérapie et des gens de mon entourage. Ça va prendre du temps, mais écrire cet album m’a beaucoup aidé. Chaque chanson est si intime, que je suis terrifiée de les montrer au monde. "

Le premier album de Beabadoobee « Fake It Flowers » est sorti chez Dirty Hit Records.