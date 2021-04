Dans la playlist de France Inter un musicien latino-américain : Juan Wauters, qui s’écoute comme dans un rêve éveillé.

L'album de Juan Wauters "Real Life Situations" sort le 30 avril (label : Captured Tracks). © Lucía Garibaldi

Il vient d’Uruguay mais vit aux États-Unis depuis des années, Juan Wauters est un musicien qui s’adresse à vous directement.

Si tu écoutes cette chanson chez toi, alors tu vas te sentir bien, parce que ma guitare t’embrasse et que ma voix te salue »

En rhétorique on appellerait ça la captatio benevolentiae : cet artifice qui consiste à s'assurer d'entrée de jeu la sympathie de celle ou celui qui écoute.

Juan Wauters & El David Aguilar s’y entendent manifestement : « Estás Escuchando » ou la chanson qui parle d’elle-même et décrit en direct ses propres effets, que vous l’écoutiez le matin ou le soir, et qui vous annonce ce qu’elle vous fera enfin si vous vous décidez à la jouer vous-même. (Je vous laisse la surprise)

On est comme dans un rêve éveillé à l’écoute de Juan Wauters et des chansons de son nouvel album « Real Life Situations » (qui sort la semaine prochaine mais dont déjà quelques chansons sont disponibles). Juan Wauters parle de choses simples, du quotidien à l’image de l’épicerie du coin de rue devant laquelle il est assis sur la photo de couverture, mais les chansons changent tout le temps de genre, d’idée ou de tournure, sans prévenir, on entend des extraits de vidéo, des notes personnelles, des orchestrations inattendues.

C’est un peu comme si on changeait de radio en roulant à travers la ville, avec ici par exemple un côté hip-hop fait maison avec le californien Cola Boyy.

Juan Wauters est né à Montevideo, Uruguay, parti vivre aux États-Unis à New York en 2002 pour rejoindre son père, là-bas il a travaillé dans une usine et a tout fait pour en sortir, et c’est par la musique qu’il y est parvenu, jouant au départ dans un groupe de garage (The Beets). Il se fait remarquer d’un label indépendant de Brooklyn chez qui il sort son premier album solo (N.A.P. North American Poetry en 2014) chanté en anglais et en espagnol, qui recevra de très belles critiques et le fera connaitre. Dans les circuits indépendants.

Il ira vivre ensuite à Mexico, tournera un film dans le sud de la France et publiera des albums qui ressemblent à des carnets de voyage (Introducing Juan Pablo – La Onda de Juan Pablo) où il invite en permanence tous les musiciens qu’il a croisé au cours de ses pérégrinations (au Chili, Argentine, Pérou).

Il y a chez lui une liberté de ton, de genre, un sens de l’assemblage et de l’écriture qui font penser à la fois à Jonathan Richman ou encore Beck (période Odelay).

Le titre que je vous fais écouter s’appelle « Real » en duo avec l’américain Mac DeMarco. Vous verrez c’est une chanson à la dramaturgie inhabituelle, pleine de surprises, on y entend un réveil, un ami à la voix de robot, une télévision… et vous allez voir que tout change comme dans un rêve : vous savez ceux que l’on fait au petit matin quand on se rendort après avoir éteint le réveil, et que les infos de la radio se mélangent au rêve.

