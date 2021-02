En attendant la sortie de son troisième album qui s’annonce passionnant, FKA Twigs vient de publier « Don’t Judge Me », titre sur lequel elle est entourée par une des figures montantes du rap britannique, Headie One, et le jeune « faiseur de hit » Fred Again.

L’auteure-compositrice-interprète, FKA Twigs aux BRIT Awards à l'O2 Arena le 18 février 2020 à Londres, en Angleterre. © Getty / Jim Dyson / Redferns

Après avoir grandi dans une zone rurale du Gloucestshire, FKA Twigs est venue s’installer à Londres pour commencer sa carrière artistique, d’abord en tant que danseuse.

C’est en 2013 qu’elle a signé avec l’influent label Young Turks, sur lequel elle a sorti trois EP puis son premier album (« LP1 ») en 2014. Elle a été au cœur d’un groupe informel d’artistes britanniques (aux côtés entre autres de Sampha, James Blake, Jamie XX ou encore Mount Kimbie) qui ont amené une nouvelle façon d’envisager et de faire de la musique Soul et du R&B. Leur idée était de réduire l’ossature de leurs chansons au strict minimum tout en s’appuyant sur une production électronique avant-gardiste.

Fka Twigs a excellé dans cet exercice et s’est assez rapidement imposée, avec sa voix et son chant évidemment, mais aussi avec une musique marquée par une esthétique remarquable, des climats singuliers et des ambiances très particulières. Avec la sortie de son deuxième album en 2019 (« Magdalene »), elle a su élargir son champs d’action en allant vers une certaine forme de Pop, très chic, toujours exigeante, urbaine, qui lui a permis de faire grandir sa côté de popularité et sa visibilité.

FKA Twigs travaille actuellement sur son troisième album et on sait qu’elle collabore avec le producteur espagnol El Guincho, responsable de la production et de la réalisation de l’album « El Mal Querrer » (2018) de Rosalia.

Cet excellent disque a fait de la catalane une star de dimension internationale. On meurt évidemment d’impatience d’écouter le résultat de cette rencontre entre deux personnalités très fortes de la musique actuelle.

En attendant la sortie de cet album, on peut se régaler du nouveau titre que FKA Twigs vient de publier. Co-produit avec El Guincho, ce titre est aussi marqué par la présence du rappeur Headie One qui affole actuellement l’Angleterre, et du jeune « Hit maker » Fred Again qui a produit des titres remarqués pour Stormzy, star du rap britannique, le nigérian Burna Boy ou encore Ed Sheeran.