Après « Tamer Animals » en 2011 et « Rituals » en 2015, deux albums emblématiques du groupe de l’Oklahoma, Other Lives sort enfin de son silence et annonce la sortie le 24 avril prochain de « For Their Love » son 4ème album.

Other Lives sort un nouvel album le 24 avril : « For Their Love ». © Capture d'écran/Youtube/ Vevo/OtherLivesBand

Other Lives est un groupe américain originaire de Stillwater dans l’Oklahoma. Quintette formé autour de Jesse Tabish, Other Lives cisèle d'une main d'orfèvre, une musique entre rock, folk et pop, dans une approche très orchestrale, aux arrangements complexes et à la richesse harmonique qui donnent une dimension cinématographique à la musique du groupe.

Au début des années 2000, le groupe alors baptisé Kunek, produit une musique instrumentale. En 2009 le groupe change de nom et se rebaptise Other Lives, et ajoute à sa folk intimiste la voix de Jesse Tabish, songwriter et leader du groupe, et sort un premier album éponyme qui préfigure bien de l’œuvre musicale qui va suivre.

Et de fait, dès la sortie de « Tamer Animals » en 2011, Other Lives s’installe avec brio dans les sommets brumeux et magnifiques de l’indie/folk américain. L’album est somptueux et témoigne de l’importance que le groupe porte aux arrangements et aux orchestrations, mais désormais aussi aux cascades harmoniques que propose le chant de Jesse Tabish.

Extrait de l'album « Tamer Animals », ce titre « For 12 » reflète bien la tonalité globale de l’album : toute en apesanteur, entre ombre et lumière… Elégante et radieuse, la musique se fait cinématographique et permet, comme le voulait alors Jesse Tabish, de :

visualiser ces grands espaces, ces paysages ouverts vers l’infini, pour écrire la bande-son des plaines de l’Oklahoma...

En 2015 sort « Rituals » nouvel album qui confirme Other Lives comme étant désormais un groupe incontournable de la scène indie/folk américaine. L’album épuré et brillant, est aussi plus pop : une pop atmosphérique et orchestrale, par moments quasi symphonique. Jesse Tabish confessait d’ailleurs :

Dans nos têtes, on essaie d’écrire de la musique classique .

Et nous voilà donc, cinq ans plus tard, à baver de bonheur en apprenant la parution prochaine de « For Their Love » le 4ème album d’Other Lives.

Le disque proposera 10 compositions produites par le groupe, désormais trio. Hypnotique et ténébreux, le premier extrait de l’album a pour titre « Lost Day », attention, on devient vite accro !

“Lost day”, premier extrait de l’album “For Their Love” d'Other Lives qui sortira le 24 avril.