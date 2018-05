D’origine texane mais biberonné et chauffé à blanc par l’énergie Rocknrollesque de New York, Parquets Courts revient avec un cinquième album qui a pour titre « Wide Awake » (Rough Trade)

Parquets courts en 2017 © Getty / NBC

A bien regarder dans le rétro, la discographie des Parquets Courts ressemble à un sans-faute, tout comme leurs concerts, en club ou dans un stade, ils restent toujours imparables.

Moins punk-rock qu’à leurs débuts, mais ne reniant pas le son qui a fait l’identité du groupe, ils ont confié la production de leur nouveau-né au producteur Danger Mouse ( Gorillaz, The Black Keys…) qui a posé une patte plus soul et pop sur un disque dont les textes sont un rien militants.

« Total Football » qui ouvre l’album par exemple, fait référence au fameux football total de l’Ajax Amsterdam des années 70, où chacun attaque et défend.

Collectif et constructif.