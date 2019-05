Et c’est avec délice que je vous invite à plonger dans l’univers musical tendre et nostalgique de ce tout jeune artiste californien. Un vrai bain de jouvence…

Los Retros, artiste musical. © Ross Harris

Los Retros publiait fin avril un premier clip juvénile et désarmant de douceur « Someone To Spend Time With ». Il revient cette semaine avec un nouveau titre « Friends », avant la sortie de « Retrospect » son premier EP attendu le 21 juin chez Stones Throw.

Los Retros, c’est Mauri Tapia, un jeune homme de 19 ans, tout juste sorti du lycée. Il est né en Californie, à Ventura, et vit aujourd’hui dans la quartier de Colonia à Oxnard (une ville qu’on connait bien désormais grâce à Anderson. Paak...)

Sa famille d’origine mexicaine est très importante pour le jeune Mauri. Il revendique d'ailleurs ses racines latines car c’est en hommage au groupe chilien Los Angeles Négros, qu’il a choisi son nom de Los Retros.

Los Retros a commencé la musique très jeune. Il a eu sa première guitare à 11 ans et sa première table de mixage à 16 ans. Il joue à domicile, dans le living-room de sa maman. C’est là qu’il compose, répète et enregistre ses morceaux, dans un joyeux va et vient et brouhaha familial.

Chanteur au timbre suave, Los Retros est aussi multi-instrumentiste (guitare, clavier, batterie) Il compose sur une musique pop minimaliste, des chansons douces aux parfums d’enfance et des premiers émois amoureux.

La fraîcheur c’est vraiment ce qui caractérise Los Retros. Ses chansons qui sont pour lui l’expression d’un quotidien insouciant et léger, sont pour nous (plus vieux) comme l'écho de nos amours révolus et des espoirs perdus…

C’est absolument charmant, ça fout un peu le cafard , mais finalement, ça fait aussi un bien fou de se sentir romantique et fleur bleue.

Alors on ne boude pas son plaisir avec Los Retros : « Retrospect » son premier EP sortira le 21 juin chez Stones Throw.