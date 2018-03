Pour son troisième album solo, l'américain Jack White s'en est donné à cœur joie et sans limite aucune, ou presque...

Jack White le 29 septembre 2017 © AFP / RICK DIAMOND / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Enregistré entre Nashville, Los Angeles et New York, cet album rassemble autour de Jack White 13 musiciens à la solide réputation, dont certains viennent de la scène hip-hop et jazz, des couleurs musicales jusqu’alors fort peu utilisées par Mr Jack. Il n’en oublie pas pour autant ses amours premières, ses amours de toujours, car cet album fait aussi la part belle au blues ou au rock le plus échevelé.

« Over and over and over » : un titre que Jack White avait écrit en première intention pour les White Stripes, mais qu’il n’avait encore jamais enregistré. On le retrouve sur Boarding House Reach. Cet album, c’est un peu comme si Frank Zappa, Prince et les Sex Pistols jouaient ensemble.

Entre expérimentation psychédélique, longs solos limite impros, et sons bizarroïdes, les 13 titres de l’album nous font passer en un clin d’œil, du rock, au funk, au jazz, au hip hop ou au blues… Jack White s’amuse comme un petit fou et nous laisse partager son plaisir et ses délires, c'est cool, mais ça risque d’en surprendre quelques-uns.

Enregistré dans un premier temps à l’ancienne avec le matos de ses débuts, puis en studio dans un temps volontairement limité, et avec des musiciens qu’il ne connaissait pas pour la plupart, Jack White se met en danger et repousse ses limites, refusant le confort et la facilité. Dans une absolue liberté. Rare.

“ Boarding House Reach ” le 3ème album de Jack White, est disponible partout à partir du 23 mars (Third Man Records) et comme un bonheur n’arrive jamais seul :

Jack White donnera son premier concert français de la saison au studio 104 de la Maison de la Radio, jeudi 29 mars 2018, à 21h00.