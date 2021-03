"Je ne sais pas" est le résultat fructueux de la collaboration entre deux figures des musiques urbaines européennes : la belge Lous & The Yakuza qui défend un R&B francophone singulier, audacieux, et une des plus grosses star du rap italien, Sfera Ebbasta.

Lous and The Yakuza, Sfera Ebbasta, Shablo - Je ne sais pas © Capture d'écran/YouTube/Site officiel de Lous and the Yakuza

Musique classique, opéra, jazz, chanson traditionnelle, grande variété des années 60 et 70, sans oublier la pop, le rock, les musiques de film et l’immense Ennio Morricone, la diversité et la richesse de la musique italienne sont impressionnantes. Après le succès explosif de l’Italo-Disco dans les 80’s puis de la Dance à l’italienne, qui se sont appuyées sur une forte culture du Clubbing et des musiques électroniques, le rap est devenu aujourd’hui en Italie, tout comme en France, un des styles musicaux les plus populaires.

Le succès de la série « Gomorra » et de sa Bande Originale ont permis au public français de découvrir le rap napolitain. Le mystérieux chanteur / rappeur Liberato a fait parler de lui avec la sortie de son premier album éponyme qui présente une autre facette de la scène napolitaine.

Sfera Ebbasta est un des artistes les plus influents et les plus écoutés du rap transalpin. Il vient de sortir un nouvel album, intitulé « Famoso » sur lequel sont invités le producteur Diplo (Major Lazer) et les stars du rap américain que sont Future et Offset du groupe Migos.

Ce rappeur Milanais né en 1992 est littéralement passionné de rap américain depuis son plus jeune âge. Il dit avoir découvert le rap français avec « Caramel » de Booba, un titre qui l’a marqué et l’a poussé à s’intéresser de plus près à la scène française. Il a d’ailleurs collaboré avec Lacrim, puis avec SCH, un des rappeurs français les plus exposé qui vient de sortir son nouvel album, sur le titre « Cartine Cartier ».

La rencontre entre Lous & The Yakuza et Sfera Ebbasta a eu lieu grâce au succès retentissant en Italie d’un des titres du premier album (« Gore ») de la chanteuse belge : « Dilemme » a totalement séduit le public italien qui en a rapidement fait un single de platine.

Sfera Ebbasta et son producteur Shablo sont tombés sous le charme de cette chanson, de la voix et de l’univers artistique de Lous & The Yakuza. Ils lui ont envoyé les bases d’une chanson, elle a travaillé dessus, y a ajouté sa mélodie, ses textes et ils ont adoré. Le résultat, c’est une ballade synthétique entre R&B francophone de qualité et Trap à l’italienne. Une combinaison un peu inattendue et absolument convaincante.