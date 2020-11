Sacha Got et Marlon Magnée, tous deux originaires de Biarritz, se sont connus à l’école primaire et décident un beau jour de 2010 de créer un groupe sous le nom de La Femme auquel s’ajoutent Sam Lefèvre, Noé Delmas et la chanteuse, Clémence Quélennec, rencontrée sur Internet.

Le groupe La Femme avec leur single « Cool Colorado » (Idol) © jfJulian

Nous les découvrons pour la première fois au Festival des Inrocks à La Cigale de Paris où ils présentent leur premier EP. Singulier et revitalisant, c’est un vrai choc !

La Femme est aux antipodes de tout ce qui se fait en musique à ce moment-là : elle taquine à la fois la new wave des années 80, la surf-pop des années 60, le swing-jazz et nous renvoie à la légèreté entêtante des productions du label eighties Celluloïd : on y retrouve du Kraftwerk, du New Order, du Elli & Jacno et parfois même du Gainsbourg.

En résumé, le groupe fait dans le rétro-futurisme de papier glacé, à l’exemple de « Sur la planche 2013 », un titre jubilatoire extrait de son premier EP qui installe rapidement La Femme dans le paysage musical français…

Parmi les cinq voix féminines présentes sur le disque, nous découvrons la jeune Clara Luciani qui intervient sur plusieurs morceaux du premier album du groupe avec lequel elle partira en tournée avant de voler de ses propres ailes avec le succès qu’on lui connaît.

La Femme a cette particularité d’être un groupe à géométrie variable. Il n’est, selon ses deux membres fondateurs Sacha et Marlon, ni un groupe, ni vraiment un collectif, mais plutôt un groupuscule, une association humaine, une galaxie, voire un système solaire !

« Psycho tropical Berlin » qui paraît en 2013 est un album à l’image de nos deux Biarrots, caustique et intriguant. Unanimement salué par toute la presse critique, il se verra auréolé d’une Victoire de la Musique et sera même classé à la deuxième place des meilleurs albums de l’année par le magazine « Les Inrocks ».

Avec « Mystère » qui paraît en 2016, le groupe s’impose comme une pièce de choix dans la galaxie des formations branchées électro-pop du moment qui fleurissent un peu partout. Sans rien renier de ses premières amours, notamment son tropisme pour la dance ou les années 60 et 80, La Femme évolue en empruntant des voies qui le mènent à présent vers le rap et les mélodies orientales. Les textes aussi sont beaucoup plus matures et dessinent le portrait d’une génération légèrement désabusée.

Quatre ans plus tard, La Femme est de retour avec une chanson enfiévrée dévoilée en septembre dernier sous le titre « Paradigme »

Nouveau titre, nouvel album mais aussi nouvelles voix féminines parmi lesquelles trois chanteuses se partagent le titre « Paradigme » : l’actrice Alma Jodorowsky, Ariane Gaudeaux rencontrée via Facebook, et …Clara Luciani qui fait son grand retour dans le groupe, mais juste le temps de cette chanson qui fait l’objet d’un remarquable clip qui a été tourné au Privilège, le célèbre restaurant du Palace à Paris.

Cette chanson annonce un troisième album qui devrait sortir début 2021 sans qu’une date soit encore précisée. Mais d’ici là, en attendant, et pour nous faire patienter, les musiciens nous ont promis la sortie de plusieurs titres.

D’ailleurs, la semaine dernière, ils nous ont révélé un deuxième titre « Cool Colorado »…

La Femme : single « Cool Colorado » (Idol)